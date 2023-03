Zentrale Corona-Teststrecke des Landkreises Dachau ist Geschichte

Von: Miriam Kohr

Drucker aus, Laptop aus: Die Mitarbeiterinnen der Johanniter, Marie Stüpperich (vorne) und Luisa Grünewald mit Landrat Stefan Löwl im Test-Container. © Norbert Habschied

Ein weiteres Kapitel der Corona-Geschichte im Landkreis Dachau ist zu Ende gegangen: Die Teststrecke in Indersdorf wurde am Dienstag geschlossen. Abstriche für über 120 000 PCR-Tests wurden in den vergangenen drei Jahren dort gemacht.

Indersdorf – Die zentrale Corona-Teststrecke des Landkreises Dachau in Indersdorf öffnete im März 2020. 300 PCR-Tests am Tag schafften die Mitarbeiter zu Beginn. Zwei Umzüge und über 120 000 Tests später (siehe Kasten) schloss sie nun nach drei Jahren am vergangenen Dienstag.

Am Schließungstag bedankten sich neben Landrat Stefan Löwl auch der frühere Versorgungsarzt Dr. Christian Günzel, Indersdorfs Bürgermeister Franz Obesser, Dr. Michael Holland, Abteilungsleiter Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Landratsamt Dachau, Gesundheitsamtsleiterin Dr. Monika Baumgartner-Schneider sowie die Leiterin des Contact-Tracing-Teams (CTT) Anna Schmeller bei den letzten noch verbliebenen Mitarbeitern der Johanniter-Unfallhilfe.

Zentrale Corona-Teststrecke des Landkreises Dachau schließt

Günzel, der als koordinierender Arzt die Teststrecke betreute, erinnert sich: „Besonders zu Beginn der Pandemie war die zentrale Testmöglichkeit in Markt Indersdorf eine enorme Erleichterung für die Praxen.“ In der Teststrecke selbst herrschte zunächst Ausnahmezustand. „Es hat sich bestimmt an mindestens drei Tagen durch ganz Indersdorf bis zur Staatsstraße zurückgestaut, so viele Personen sind zur Teststation, damals noch auf dem Volksfestplatz, gefahren“, sagt Obesser. Es waren meist Tage, an denen ganze Schulklassen zum Testen geschickt wurden. „So einen Andrang und so ein Chaos haben wir nicht erwartet. Aber so eine Situation hatten wir vorher auch noch nie“, so der Bürgermeister weiter.

Für die Mitarbeiter wiederum bedeutete dies: Schwerstarbeit. Deshalb dankten Günzel und Löwl dem unermüdlichen Personal, das, neben der eigentlichen Arbeit, „viel Schreibkram“ erledigen und viele Überstunden schieben musste. „Zu jeder Zeit, auch in den dynamischen Hochphasen der Pandemie, ist hier äußerst professionell und genau gearbeitet worden“, wusste der Landrat aus eigener Erfahrung, sei er doch auch privat oft zum Testen an der Strecke gewesen, wie er verriet.

120 000 PCR-Tests in drei Jahren

„Manche Leute waren richtig froh rauszukommen und sich mit jemandem unterhalten zu können, manche erzählten uns ihre Lebensgeschichte“, erinnert sich Marie Stüpperich, Mitarbeiterin der Johanniter, die fast von Anfang an dabei war. Ihre Kollegin Katja Freisler, die ebenfalls in der letzten Schicht der Teststrecke arbeitete, bestätigt das: „Viele Leute hatten großen Redebedarf. Und die meisten waren einfach froh, einen Ansprechpartner für ihre Fragen und Sorgen zu haben.“ An manchen Tagen brachten Leute Getränke, Schokolade und Pralinenpackungen aus Dank mit, so Stüpperich und Freisler. Doch es gab auch unschöne Szenen.

Schüler, die nicht mehr in die Schule durften, seien beispielsweise traurig anzusehen gewesen, so die Mitarbeiterinnen. „Als sich die Regeln änderten und nicht mehr jeder einen kostenlosen Test bekam, wollten das Einige nicht akzeptieren. Da musste auch mal Polizei und Security einschreiten“, erzählt Freisler weiter. Auch den Unmut der Menschen, die lange warten mussten, bekamen die Mitarbeiter nicht selten zu spüren.

Lustige und traurige Szenen im Testzentrum

„Wir hatten auch einige witzige Mailadressen wie sexgott@aol.de oder Ähnliches in den Formularen, da konnten wir dann herzlich drüber lachen“, erzählt Stüpperich. Grundsätzlich sei es eine gute Zeit gewesen, in der die Mitarbeiter auch einmal was zu Lachen hatten. Und: Die Arbeit hat die Mitarbeiter zusammengeschweißt. Nicht zuletzt deswegen ging die allerletzte Schicht mit einem gemeinsamen Essen zu Ende.

Künftige Testmöglichkeiten Seit dem gestrigen Mittwoch gibt es in Bayern keine Einschränkungen mehr. Damit entfallen auch bundesweit die Testnachweispflichten, beispielsweise für den Besuch einer medizinischen oder pflegerischen Einrichtung. Deswegen und weil die Finanzierung der Tests durch den Bund nun entfällt, schlossen auch die privaten Teststellen im Landkreis.

Die Leiterin des Gesundheitsamtes Dachau, Dr. Monika Baumgartner-Schneider, stellt jedoch klar: „Eine Coronavirus-Infektion ist nach wie vor meldepflichtig. Unser Contact-Tracing-Team ist, wenn auch in reduzierter Form, noch im Einsatz und dient den Bürgern als wichtiger Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Corona.“ Das Team ist telefonisch unter 081 31/74 15 00 oder per E-Mail an ctt-ermittlung@lra-dah.bayern.de zu erreichen. Bürger, die nun einen Verdacht auf eine Corona-Infektion haben oder bereits einen positiven Selbsttest gemacht haben, wenden sich ab sofort an den Hausarzt. Dieser kann einen PCR-Test anordnen, der für den Patienten weiterhin kostenlos bleibt.

Nach Informationen des Landratsamtes bieten einige Apotheken wie die Götz-Apotheke in Petershausen und die Stern-Apotheke in Dachau weiterhin Bürger- und PCR-Tests an. Weitere Infos gibt es auch auf der Internetseite des Landratsamtes oder bei der jeweiligen Apotheke.