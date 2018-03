TatortOpferstock

Ein 62-jähriger Mann aus dem Landkreis Dachau wird dabei beobachtet, wie er sich in einer Kirche über einen Opferstock hermachen will. Er flieht, doch ein Zeuge verfolgt ihn erfolgreich.

Von einer ungewöhnlichen Verfolgungsjagd berichtet das Polizeipräsidium Schwaben Nord. Am vergangenen Mittwoch gegen 10.40 Uhr hatte ein 63-jähriger Zeuge einen Mann dabei beobachtet, wie er sich an einem Opferstock in der Kirche in Obermedlingen (das liegt zwischen Heidenheim und Günzburg) zu schaffen machte. Als der 62-Jährige das mitbekam, stürzte er aus dem Gotteshaus, sprang in sein Auto und ergriff die Flucht.

Der Zeuge nahm aber mit seinem Wagen die Verfolgung auf und hielt mit der Einsatzzentrale der Polizei telefonisch Kontakt. Der 62-Jährige – ein Mann aus dem Dachauer Landkreis – konnte schließlich von einer Streife der Dillinger Polizei im Bereich Zusmarshausen gestoppt werden. Er wurde vorläufig festgenommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Am Opferstock in der Obermedlinger Kirche entstand nur geringer Schaden. Und Beute konnte der 62-jährige Dieb auch nicht machen. Gegen ihn wird jetzt wegen versuchten Einbruchdiebstahls ermittelt.

mm