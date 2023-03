Zeugen einer Schlägerei am Dachauer Bahnhof gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, die eine Schlägerei am Dachauer Bahnhof beobachtet haben. © dpa/Carsten Rehder

Dachau – Die Polizei sucht Zeugen für eine körperliche Auseinandersetzung am Dachauer Bahnhof, die bereits über eine Woche zurückliegt: Am Donnerstag, 2. März, ist am Vorplatz des Bahnhofs mindestens eine Person verletzt worden.

Nach einem vorangegangenem Wortgefecht am 2. März am Dachauer Bahnhof wurde ein bislang noch unbekannter junger Mann aus einer vier- bis fünfköpfigen Personengruppe heraus mit Schlägen und Tritten angegriffen. Bei Einschreiten mehrerer unbeteiligter Passanten wurde eine, schlichtend eingreifende, 18-jährige Augsburgerin durch einen Schlag am Kopf getroffen und leicht verletzt.

Täter- und Opferbeschreibung

Die Täter entfernten sich im Anschluss in der Gruppe zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße/Münchner Straße. Nach Angaben von Zeugen sind sie in einem jugendlichem Alter, haben dunkle Haare und buschige Augenbrauen, so die Polizei. Alle waren dunkel gekleidet und unterhielten sich in einer ausländischen Sprache. Der Haupttäter trug eine beige Bomberjacke und Bart.

Der Geschädigte wird mit Mitte 20 beschrieben. Er ist blond und führte einen Rucksack mit sich. Nach der Tat entfernte er sich mit einem Linienbus.

Kontakt für Zeugen

Die Polizeiinspektion Dachau bittet um Hinweise zur Identität der beteiligten Personen unter der Telefonnummer 08131/561-0. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden ebenfalls gebeten, sich unter der angegebenen Telefonnummer zu melden.

dn