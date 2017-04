Diebesgut: Rätsel um dieses Kreuz

+ Wer kennt dieses Kreuz? © kn

Dachau– Wie die Polizei Dachau mitteilte, hat sie bereits Anfang März einen 47-jährigen Münchner festgenommen, als er versuchte, in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Dachau-Süd Geld aus dem Opferstock zu entwenden. Bei seiner Flucht warf er ein rund 25 Zentimeter großes Kreuz weg. Zu der Herkunft macht der Mann bisher keine Angaben. Nach Aussage des Mesners gehört es aber nicht in die Kirche Mariä Himmelfahrt.