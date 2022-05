Zu dritt auf E-Scooter: Jugendlicher (15) schwer verletzt

Die Polizei weist darauf hin, dass auf einem E-Scooter nur eine Person fahren darf und keine Personen befördert werden dürfen. © Behrens

Dachau – Drei 15-jährige Jugendliche waren am Samstag in der Schleißheimer Straße in Dachau auf einem E-Scooter unterwegs. Sie stürzten, zwei verletzten sich, einer davon schwer.

Gegen 20 Uhr fuhren die drei Jugendlichen mit einem geliehenen Elektrokleinstfahrzeug, so die Polizei, auf dem Radweg der Schleißheimer Straße vom Industriegebiet in Richtung Bahnhof. Ein 15-jähriger aus dem Gemeindebereich Schwabhausen lenkte den E-Scooter, mit auf dem Gefährt standen die beiden weiteren 15-Jährigen.

Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, und alle stürzten zu Boden. Hierbei verletzte sich ein Mitfahrer aus München leicht, ein weiterer Münchner musste schwer verletzt in das Krankenhaus Schwabing eingeliefert werden. Gegen den Fahrer wird wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Dachau darauf hin, dass nach der Verordnung über die Teilnahme von Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr keine Personen auf einem E-Scooter befördert werden dürfen.

dn