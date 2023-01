Zu schnell unterwegs: Viele Unfälle nach Wintereinbruch

Die Polizei meldet zahlreiche Unfälle, weil die Autofahrer zu schnell auf winterglatten Straßen unterwegs waren. © Armin Rösl

Die Polizei meldet viele Unfälle aufgrund des Wintereinbruchs. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Ein 19-Jähriger machte Driftübungen auf einer Wiese.

Landkreis – Aufgrund des Schneefalls ist es seit Freitagnachmittag auch im Landkreis Dachau zu zahlreichen Verkehrsunfällen gekommen. Außerdem erwischte die Polizei einen 19-jährigen Autofahrer, der mit seinem Auto auf einer Wise Driftübungen absolvierte. Bei einem Unfall in der Nacht zum Sonntag

Allein am Freitagnachmittag ab den Nachmittagsstunden bis in den späten Abend hinein musste die Polizei zu insgesamt elf Verkehrsunfällen ausrücken, weil die Autofahrer bei Schnee- und Eisglätte zu schnell unterwegs waren. Insgesamt wurde bei diesen Unfällen sechs Personen verletzt, alle glücklicherweise nur leicht, so die Polizei. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 65 000 Euro.

In einigen Fällen kam es auf den glatten und schneebedeckten Fahrbahnen auch zu querstehenden und liegengebliebenen Fahrzeugen, was zu blockierten Straße führte.

In einen Unfall war auch ein Feuerwehrfahrzeug verwickelt. Auf der Rückfahrt von Dachau nach einer Besorgungsfahrt kam e kurz nach Eisenhofen am Petersberg zu einem Unfall zwischen einem Pkw und der Feuerwehr Kleinberghofen. Die Kameraden sicherten umgehend die Einsatzstelle ab, alarmierten die Freiwillige Feuerwehr Eisenhofen, die die Sperrung sofort übernahmen, sowie die PI Dachau. Nach kurzer Zeit konnte die Sperre aufgehoben werden und alle Fahrzeuge selbstständig weiterfahren. Verletzt wurde niemand.

Am Samstag meldete ein aufmerksamer Zeuge hiesiger Dienststelle einen Opel, der auf einer abgesperrten, schneebedeckten Wiese im Bereich der Gröbenrieder Straße in Dachau Driftübungen durchführte. Bis zum Eintreffen der Polizei war der verantwortliche Fahrzeugführer samt Pkw bereits nicht mehr vor Ort. Über das durch den Zeugen abgelesene Kennzeichen konnte ein 19-jähriger Fahrer aus Dachau jedoch schnell ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.

Auch auf der Autobahn a 8 kam es wegen des Wintereinbruchs zu Unfällen und Behinderungen. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck mitteilte, waren weite Teile der Autobahnen trotz verstärktem Einsatz der Winterdienste teils schneebedeckt und glatt.

Mehrere Lkw und teils auch Pkw waren am Freitagnachmittag auf schneeglatter Fahrbahn liegengeblieben. Insbesondere im Bereich der A8 zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Odelzhausen mussten mehrere liegengebliebene Fahrzeuge in beiden Fahrtrichtungen abgesichert werden, da diese aufgrund der dort vorherrschenden Steigungen bzw. Gefälle nicht mehr selbstständig anfahren konnten.

Insgesamt ereigneten sich auf den Autobahnen A 8, A 99 und A 96, für die die VPI zuständig ist, neun Verkehrsunfälle, größtenteils verursacht durch nicht an die Witterungs- und Straßenverhältnisse angepasste Geschwindigkeit, so die VPI. In sieben Fällen waren als Unfallfolgen Sachschäden zu verzeichnen, in zwei Fällen gegen 21 Uhr, bei denen sich je ein Pkw alleinbeteiligt überschlug, gab es auch Verletzte. Drei Personen wurden hierbei glücklicherweise lediglich sehr leicht verletzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf circa 40 000 Euro geschätzt.

