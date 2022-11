Von Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz enttäuscht: Zu viele Aufgaben, zu wenig Hilfe

Das 49-Euro-Ticket begrüßen die Kommunalpolitiker in Dachau grundsätzlich, haben aber auch Bedenken. © IMAGO

Bund und Länder haben in der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) aktuelle Herausforderungen und Hilfspakete diskutiert: Stefan Kolbe, Sprecher der Bürgermeister im Dachauer Land und Landrat Stefan Löwl sind von den dort gefassten Beschlüssen teilweise enttäuscht.

Dachau – Grundsätzlich begrüßen Kolbe und Löwl die Ergebnisse bei den Themen „Energiepreise“ und „49-Euro-Ticket“, sehen aber den Aufwand, der auf die Kommunen zukommt, äußerst kritisch. Das umfasse neben viel Bürokratie besonders mit Blick auf den ÖPNV-Bereich und die Flüchtlingsthematik finanzielle, personelle und logistische Herausforderungen. Kolbe und Löwl fordern daher einfache, unbürokratische Lösungen, die bei den Menschen direkt ankommen.

„Überlastete Kommunen“: Stefan Kolbe. © dn

Zum 49-Euro-Ticket sagt der Landrat: „Ein kostengünstiges und einfaches Ticket tut dem ÖPNV gut und ist für alle Pendler eine massive finanzielle Entlastung. Leider sind die sonstigen Zusagen nach mehr und nachhaltigen Mitteln für den Betrieb und Ausbau des ÖPNV deutlich hinter den Bedarfen geblieben. So wird sich – auch mit Blick auf die fehlenden Busfahrer – die Frage stellen, ob ein billiger ÖPNV unter den bestehenden Strukturen und Rahmenbedingungen auch ein attraktiver ÖPNV sein kann.“

Der Bund überträgt immer mehr Aufgaben

Die Ausgleichsmittel für das 49-Euro-Ticket sind seitens Bund und Ländern zudem gedeckelt. Daher liege das Kostendeckungsrisiko bei den Verkehrsunternehmen und den Aufgabenträgern. Seien die Kosten zu hoch, muss der Landkreis Dachau über die Kreisumlage die Gelder von den Gemeinden hereinholen oder bestehende ÖPNV-Linien einschränken.

Bürgermeister-Obmann Stefan Kolbe stimmt vollumfänglich zu und verweist auf weitere Themen, die die Kommunen in den kommenden Jahren massiv fordern werden. „Der Bund überträgt immer mehr Aufgaben und Rechtsansprüche auf die Gemeinden und Städte – das Ganze aber ohne eine ausreichende finanzielle Kompensation. Und in vielen Bereichen steht für die Aufgaben das notwendige Personal nicht zur Verfügung. Ab 2026 gilt zum Beispiel ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung für alle Kinder bis zehn Jahren. Diese Aufgabe kann kommunal nicht durch eine einmalige Investitionsförderung für Räumlichkeit und Personal finanziell gelöst werden“.

Enttäuscht über Beschlüsse zur Flüchtlingsunterbringung

Der Landkreis trägt das Risiko: Stefan Löwl. © dn

Besonders enttäuscht sind die Kommunalpolitiker über die Beschlüsse zur Flüchtlingsunterbringung und Integration. So dankten Bundeskanzler und Länderregierungschefs „den Bürgerinnen und Bürgern für die große Aufnahmebereitschaft und Hilfsbereitschaft“.

Die stark ansteigenden Asyl- und Flüchtlingszahlen wurden hingegen nicht angesprochen. Vielmehr sei davon gesprochen worden, dass die Kommunen bei „der Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich Flucht und Migration“ unterstützt werden sollen; eine Aussage, die so eindeutig bei den Bürgermeistern und Gemeinderäten im Landkreis Dachau nicht präsent war.

Denn die Aufgabe der Unterbringung und Migration wurde bisher meist mit Blick auf das staatliche Landratsamt als „staatliche Aufgabe“ gesehen. „Glücklicherweise trägt der Freistaat Bayern seit Jahren alle direkten Aufwendungen in Zusammenhang mit der Aufgabe der Unterbringung, Versorgung und Verpflegung von Asylsuchenden und Flüchtlingen“, stellt Landrat Löwl fest.

„Das Thema der sich deutschlandweit wieder füllenden Sporthallen und Notunterkünfte schien in der MPK nur eine finanzielle Frage,“ ist Löwl enttäuscht.

Kommunen mit den Aufgaben überlastet

Bürgermeister Kolbe ergänzt, dass die Kommunen durch die „unplanbaren und über die politischen Entscheidungen auf Bundesebene aufgezwungenen Integrationsaufgaben“ massiv belastet und oft überlastet seien.

„Wir haben schon jetzt eine sehr angespannte Lage am Wohnungsmarkt. Ressourcen für eine gelingende Betreuung und Integration stehen schlichtweg nicht zur Verfügung. Kinderbetreuung, soziale Dienste, kommunale Jugendarbeit und vieles mehr müssten massiv ausgebaut werden. Hierzu reichen die beschlossenen Mittel nicht aus. Und selbst wenn die Finanzierungsfragen geklärt wären, fehlt das notwendige Fachpersonal. Dies haben die Vertreter der Integrationsdienste und Helferkreise schon lang festgestellt. Unterstützende Aussagen oder Diskussionen finden in Berlin und leider auch in der MPK nicht statt“, stellt der Karlsfelder Bürgermeister fest. In seiner Gemeinde wird derzeit die höchste Integrationsleistung im Landkreis Dachau erbracht. dn

