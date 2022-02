Ois Easy-Sänger und Lokführer zu Zugunglück bei Schäftlarn: „Ich hätte dort auch fahren können“

Von: Nikola Obermeier

Philip Donath, bekannt als Sänger von Ois Easy, ist Lokführer. © Michael Rieperdinger

Lokführer Philip Donath - bekannt als Sänger von Ois Easy - äußert sich zum S-Bahn-Unfall bei Schäftlarn. Was passiert ist, sei „grauenhaft“.

Dachau – Das S-Bahn-Unglück von Schäftlarn löst in Philip Donath vor allem Betroffenheit aus. Denn der 28-jährige Dachauer, bekannt als Sänger der Band „Ois Easy“, ist Lokführer bei der S-Bahn. „Ich hätte dort auch fahren können“, sagt er. Und er weiß: Wenn man auf einer eingleisigen Strecke eine andere S-Bahn und damit so ein Unglück auf sich zukommen sieht, „das ist grauenhaft“.

Dachauer Lokführer zu Zugunglück bei Schäftlarn: „Das ist grauenhaft“

Philip Donath begann im Jahr 2012 seine Ausbildung, seit 2015 ist er im Fahrdienst. Damals war er einer der jüngsten Lokführer Bayerns. „Ich wollte schon immer Lokführer werden, es ist mein Traumberuf“, erzählt er.

Als er am Montag von dem Unfall bei Schäftlarn erfuhr, die Bilder sah, „war ich sehr betroffen“, so Donath. „Wenn ich mich in die Situation der Kollegen versetze: grauenhaft.“

Ois Easy-Sänger zu Zugunfall bei Schäftlarn: „Man kann es nicht verhindern“

Philip Donath erklärt, dass eine S-Bahn nicht gleich steht, einen langen Anhalteweg hat. „Man sieht es also auf sich zukommen, dass gleich etwas passiert, und kann es nicht verhindern.“ So beschreibt Donath die Hilflosigkeit eines Lokführers in diesem Moment. Er selbst hat so etwas glücklicherweise noch nicht erlebt. „Und jetzt zu sagen, ich hätte Angst, dann ist das zu viel, denn so ein Unfall passiert ja nicht jeden Tag.“

Grundsätzlich sei die S-Bahn eines der sichersten Verkehrsmittel, betont Philip Donath. Seiner Meinung nach sei es auch sicherer, wenn Menschen die S-Bahn führen, als autonomes Fahren. „Klar machen Menschen Fehler, aber wir sind auch alle dafür gut ausgebildet!“ Auf eingleisigen Strecken zu fahren, sei für ihn auch in Zukunft kein Problem - „auch wenn es schöner ist, wenn man eine zweigleisige Strecke hat“.

Philip Donath über eingleisige Strecken bei der Deutschen Bahn

Auf den Strecken mit nur einem Gleis können schneller Verspätungen entstehen, erklärt Donath. Man müsse auf die entgegenkommende S-Bahn warten. Solche Situationen seien mit Signalen geregelt, der Fahrdienstleiter im Stellwerk ist für diese zuständig, erklärt Philip Donath. Dass Fehler passieren, „ist einfach menschlich“, so Donath. Ein Unfall könne auch passieren, wenn man ins Auto steigt.

Für ihn stehe es außer Frage, seinen Job gewissenhaft zu erledigen, und „wenn man das nach bestem Wissen und Gewissen, tut, dann passiert auch nichts“. Und trotz solcher Unfälle, sagt Philip Donath, „mache ich meinen Job mit Freude!“

