Zum Dachauer Volksfest am besten mit dem Rad oder der Bahn

Ein Fahrradsymbol weist Radfahrern die Benutzung des Radweges an. © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Am Samstag ist Anstich fürs Dachauer Volksfest. Diese Verkehrsregeln gelten rund um die Thomawiese.

Dachau – Während der Volksfesttage, die am kommenden Samstagmittag beginnen und bis Montag, 21. August, dauern, sind im Bereich der Ludwig-Thoma-Wiese wieder besondere verkehrsregelnde Maßnahmen notwendig.

So gelten Einbahnregelungen in der Ludwig-Thoma-Straße ab der Amperbrücke in Richtung Martin-Huber-Straße sowie in der Grubenstraße, am Bahnweg und am Amperweg.

Dr.Engert-Straße wird zu den Öffnungszeiten des Volksfestes gesperrt

Aus Sicherheitsgründen wird zudem die Dr.-Engert-Straße zu den Öffnungszeiten des Volksfestes gesperrt. Die Zufahrt ist nur Fahrzeugen mit Sondergenehmigung gestattet. Die Behindertenparkplätze in der Dr.-Engert-Straße können jedoch angefahren werden. Der kleine Kurzzeit-Parkplatz an der Dr.-Engert-Straße Ecke Martin-Huber-Straße ist laut Stadt ebenfalls erreichbar.

Zahlreiche Halteverbotszonen rund um die Festwiese

Rund um die Festwiese werden zahlreiche Halteverbotszonen angeordnet. Wer dennoch mit dem Auto kommt, hat zwar Parkmöglichkeiten, muss aber schnell sein. So gibt es einige wenige Parkplätze beispielsweise entlang der Ostenstraße. Auf der Ostseite der Ludwig-Thoma-Straße, also kurz vor der nördlichen Einfahrt auf die Ludwig-Thoma-Wiese, wird eine Hol- und Bringzone für die Volksfestbesucher eingerichtet. Die Stadtverwaltung aber rät grundsätzlich: „Am besten fährt, wer das Auto gleich zu Hause lässt, denn Fahrradständer stehen ausreichend zur Verfügung!“

Taxi-Stellplätze befinden sich in der Ludwig-Thoma-Straße direkt neben dem Haupteingang beim Kindergarten Nazareth sowie an der Martin-Huber-Straße, Höhe Hausnummer 9.

Während dem Volksfesteinzug kommt es zu starken Behinderungen in der Altstadt

Bitte ebenfalls beachten: Bereits während des Volksfesteinzugs am Samstag, 12. August, kommt es von 10.30 bis 12 Uhr zu starken Behinderungen in der Altstadt wegen der Vorbereitung und Durchführung des Volksfesteinzuges. Selbiges gilt für den Kinderfestzug tags darauf am Sonntag, 13. August, von 10 bis 13 Uhr.

Das diesjährige Bergkriterium findet am Dienstag, 15. August, statt. Die Altstadt wird dafür von 11 bis zirka 19 Uhr gesperrt. Die Rennstrecke verläuft über die Augsburger Straße, Mittermayerstraße, Ludwig-Thoma-Straße und Konrad-Adenauer-Straße mit Start und Ziel vor dem Rathaus. Im gesamten Streckenverlauf werden für alle Parkplätze von 8 bis 19 Uhr Halteverbote angeordnet.

Für das Rennen der jüngeren Teilnehmer wird es dieses Jahr übrigens einen verkürzten Rundkurs geben. Dieser verläuft über die Augsburger Straße, Wieninger Straße, Pfarrplatz, Pfarrstraße und Konrad-Adenauer-Straße mit Start und Ziel vor dem Rathaus. In diesem Streckenverlauf werden ebenfalls Halteverbote angeordnet.