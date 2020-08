Dachauer Faschingsgesellschaft: Zum ersten Mal kein neues Prinzenpaar

Der Großen Kreisstadt steht eine historische Faschingssaison bevor. Zwar soll es - trotz Corona - Veranstaltungen geben. Ein neues Prinzenpaar aber wird dafür nicht inthronisiert. Vielmehr geht das "alte" Paar in die Verlängerung.

Dachau – Ausgelassen Polonäse tanzen, herzliche Umarmungen mit der Prinzessin, gemeinsames Schunkeln zum Prinzenwalzer oder das musikalische Spiel „Bobfahren“ mit der Partyband vor der Bühne – so sieht der Fasching normalerweise aus. Mit Abstand, Maske und Hygieneregeln kaum vorstellbar. Deshalb hat die Faschingsgesellschaft Dachau bei ihrer Mitgliederversammlung folgendes entschieden: „Für die kommende Saison wird es in der Geschichte der Faschingsgesellschaft Dachau zum ersten Mal keine neuen Prinzenpaare geben“, so der Vorsitzende Michaela Zachmann.

Die Entscheidung sei nicht leicht gewesen. Denn ohne neues Prinzenpaar entfallen die Proklamation, die im November stattgefunden hätte, sowie die Inthronisation im Februar. Beide Veranstaltungen finden normalerweise mit hunderten Besuchern im Ludwig-Thoma-Haus statt. Vor allem die Ungewissheit, wie sich Vorschriften zu Großveranstaltungen verändern, hätte den Vorstand zu dieser Entscheidung bewogen.

„Bezüglich des Stattfindens der restlichen Veranstaltungen werden wir zu gegebener Zeit reagieren und prüfen, ob wird diese durchführen können“, sagt Zachmann und denkt dabei beispielsweise an die Kinderbälle und an den Jugendball. Ganz möchte die Faschingsgesellschaft die Saison natürlich nicht ausfallen lassen. „Uns Trainern war wichtig, nicht das alte Programm nochmal zu tanzen, sondern ein neues auf die Beine zu stellen“, erzählt Sandra Novszki. So wurde ähnlich wie die Jahre davor ein Motto gesucht und gefunden. Welches, das bleibt wie gewohnt geheim. „Es macht auf jeden Fall gute Laune“, verspricht Trainerin Novszki.

Sie arbeitet nun mit weiteren Trainern eifrig an den passenden Choreografien. Alle fünf Gruppen, von der Mini-Garde bis zur großen Showtanzgruppe, haben bereits ihre ersten Trainings absolviert. „Wir haben in der Jugend sogar einige neue Tänzer“, freut sich Novszki.

„Falls im nächsten Jahr Faschings-Veranstaltungen stattfinden, können wir und unsere Auftritte also gebucht werden“, erklärt die Vorsitzende. Die Auftritte erweisen sich jährlich als wichtige Einnahmequelle für die Vereinskasse.

Wer die Faschingsgesellschaft mit Prinzenpaar möchte, muss darauf nicht verzichten. „Die noch amtierenden Prinzenpaare werden uns unterstützen und in dieser Saison zur Verfügung stehen“, kündigt Michaela Zachmann an. So bekommen Markus I. und Manuela I. sowie das Kinderprinzenpaar Liam I. und Isabella I. unverhofft eine zweite Amtszeit. Das Ehe- und Prinzenpaar Markus und Manuela Mahl freut sich, dass es wieder die Unterstützung ihrer beiden Kinder und ihrer Familien bekommen, denn schließlich muss ein Prinzenpaar sein Leben um den Fasching herum planen. Sie geben zu: „Die Gefühle zur zweiten Amtszeit waren zunächst von gemischter Natur. Da war auf der einen Seite Freude über die Chance, noch einmal als Prinzenpaar auf der Tanzfläche zu stehen und die FG Dachau in dieser ungewöhnlichen Zeit zu unterstützen.“ Auf der anderen Seite, meinen sie, sei da aber auch die Sorge, die perfekte Saison 19/20 mit einer weiteren, ungewöhnlichen Amtszeit kaputt zu machen. Miriam Kohr