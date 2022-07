Erzwungener Kompromiss: Stadt bekommt Kita, Bauherr Wohnungen

Von: Stefanie Zipfer

Diese Optik wird sich bald ändern: Statt der kleinstädtischen Bebauung an der Schleißheimer Straße 45 soll es dort bald ein dreigeschossiges Vorder- sowie ein viergeschossiges Hinterhaus geben. © tor

Der Aufschrei im vergangenen Sommer war groß, als der Stadtrat einen privaten Bauherren mittels einer kurzerhand verhängten Veränderungssperre daran hinderte, dessen Baupläne für das Grundstück an der Schleißheimer Straße 45 zu verwirklichen. Nun fanden Stadt und Bauherr einen Kompromiss: Die Stadt bekommt eine kleine Kita, der Bauherr einige Wohnungen.

Dachau – Von „in höchstem Maße unfairem Verhalten“ war die Rede, von einem „un-verhältnismäßigen Eingriff in die Eigentumsrechte“, von „Enteignung“ und „linksgerichteter“ Politik: Die mehrheitlich von SPD, Grünen und Bündnis für Dachau auf den Weg gebrachte Veränderungssperre, die den Besitzer des Grundstücks an der Schleißheimer Straße 45 daran hindern sollte, auf seinem Eigentum Wohnungen zu bauen, war im vergangenen Sommer auf massive Kritik, vor allem von Seiten der CSU, gestoßen.

Wie berichtet, war das Grundstück an der Schleißheimer Straße 45 versteigert worden, ein Privatmann hatte den Zuschlag erhalten und wenig später im Stadtbauamt Pläne für einen massiven Umbau der bestehenden Gebäude auf der 2469 Quadratmeter großen Fläche eingereicht.

Mittels der Veränderungssperre sollten die Kindergarten- und Sozialwohnungsträume der Stadt quasi durch die Hintertür erzwungen werden.

Die Stadt hatte das Grundstück aber ebenfalls kaufen wollen, um dort eine sechsgruppige Kindertagesstätte sowie Sozialwohnungen zu errichten. Leider, so berichtete Oberbürgermeister Florian Hartmann damals, habe aber „das Budget der Stadt nicht ausgereicht“, um den Zuschlag zu erhalten. Mittels der Veränderungssperre, die dem neuen Eigentümer die Umsetzung seiner schicken Pläne untersagte, sollten die Kindergarten- und Sozialwohnungsträume der Stadt quasi durch die Hintertür erzwungen werden.

Doch das Vorgehen war juristisch streitbar. Wenig überraschend hatte sich der Grundstücksbesitzer auch schnell mit einem Anwalt gegen die Veränderungssperre gewehrt. Im Rathaus war daher klar: In irgendeiner Form wird man einen Kompromiss finden müssen.

Stadt präsentiert Kompromissvorschlag

Dieser Kompromiss wurde nun gefunden und am Dienstag dem Bauausschuss des Stadtrats vorgelegt. Demnach bekommt die Stadt ihre Kindertagesstätte, allerdings nicht wie gewünscht mit sechs, sondern nur mit drei oder vier Gruppen. Der Bauherr darf zirka 25 Wohnungen bauen, muss davon aber sechs bis acht dem sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen. Grundsätzlich wäre der Eigentümer auch bereit, die Kita nicht nur an die Stadt zu vermieten, sondern – bei entsprechendem Angebot – auch zu verkaufen.

Es sollen Kita und Wohnungen entsehen

Baulich gelöst werden soll dieses große Vorhaben auf dem kleinen Grundstück dadurch, dass die Kita sich als „schlanker, dreigeschossiger Baukörper in die Bauflucht an der Schleißheimer Straße einfügt“. Hinter der straßenseitig gelegenen Kita soll dann ein zweiter Baukörper für die Wohnungen entstehen. Dieses Wohngebäude wird hoch: Zu den drei Geschossen soll laut Stadtbauamt noch ein viertes sogenanntes Staffelgeschoss kommen. Zwischen den beiden Gebäuden sollen die Kita-Kinder eine Freifläche bekommen; für den Spielplatz der Kinder des Wohngebäudes soll im hintersten Eck des Areals noch ein Plätzchen gefunden werden.

Die „Anlieferung“ der Kinder soll über die Schleißheimer Straße erfolgen. Dass die eigentlich vorgeschriebenen Abstandsflächen der Gebäude nur „weitgehend“ eingehalten werden können, erscheint dem Bauamt ebenfalls unproblematisch, „da die Verkürzung im Rahmen des allgemein Zulässigen liegt“. Was das „Maß der baulichen Entwicklung und die architektonische Gestaltung“ des Grundstücks betrifft, räumt die Bauverwaltung allerdings durchaus „eine deutliche Weiterentwicklung“ ein. Die Frage sei nun, ob die Stadträte diese „Entwicklung“ – also diese massive Bebauung, die in ähnlicher Form auch am Bahnhof oder dem MD-Gelände geplant ist – wünschen würden?

Volker C. Koch (SPD) nannte den Kompromiss eine „Win-win-Situation“

Ja, fand der Bauausschuss einhellig. Volker C. Koch (SPD) nannte den Kompromiss sogar eine „Win-win-Situation“ für Stadt und Grundstücksbesitzer und dankte dem Bauamt für die Veränderungssperre, die es der Stadt ermöglicht habe, in einem „zweiten Schritt die Fläche am Ende doch zu bekommen“.

CSU: Der Standort sei für Kita ungeeignet

Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) dagegen war weniger euphorisch und sah wenig Grund, „dass wir uns für diesen Kompromiss auf die Schulter klopfen“. Der Standort für die Kita sei schlicht ungeeignet, die Freiflächen für eine Kindertagesstätte absolut nicht ausreichend: „Ich habe mal gelesen, was ein Schäferhund an Auslauf braucht...“ Allerdings, erklärte sie namens ihrer Fraktion resigniert, „wollen wir uns nicht sperren, weil es eh nix bringt“. Aber, das lag ihr dann doch noch am Herzen zu betonen: „Gefallen tut’s uns nicht!“

