Zum Seufzen schön: Konzert im Thomahaus

Johann Sebastian Bachs Air gehört zu den bekanntesten klassischen Stücken überhaupt. Daniel Seidl am Waldhorn (links) und die Knabenkapelle setzten das Werk zuletzt eindrucksvoll um. © peil

Die Knabenkapelle Dachau und das Jazz-Salonorchester des JEG haben ein gemeinsames Konzert im Thomahaus gegeben. Die Zuhörer waren begeistert.

Dachau – „Sie haben die beste Wahl getroffen und sind aus der Hitze in die Kühle des Ludwig-Thoma-Hauses gekommen“, sagte der Vorsitzende der Knabenkapelle Dachau Tilo Ederer. Aber es war nicht nur hitzetechnisch eine prima Wahl. Das sonntägliche Nachmittagskonzert mit dem Großen Blasorchester der Knabenkapelle Dachau, dem Jazz-Salonorchester des Josef-Effner-Gymnasiums und dem Bläserquintett der Musikakademie erfrischte auch musikalisch Herz und Gemüt.

Und es überraschte, was diese jungen Leute an Klangvielfalt hervorzaubern und wie engagiert sie spielen. Das Jazz-Salonorchester brachte Musik aus den 20er- und 30er- Jahren mit Schwung und Lässigkeit – um nicht zu sagen: Coolness. Orchesterleiter Hans Blume hatte für jedes Stück eine amüsante Geschichte parat, die man beim Zuhören wie Lautmalerei mit erleben konnte.

Etwa den Menschen in einer New Yorker Mietswohnung, dessen nächtliches Hobby das Anwerfen einer Kettensäge ist. Da kommt der Charleston gekonnt in Moll rüber und klingt fröhlich in Dur wieder aus. Offenbar ist in der New Yorker Wohnung wieder Ruhe eingekehrt. Oder beim Deep Henderson: Da spielten die Bläser auf, wie wenn einer durch den Sumpf des Mississippi stampft.

Das Blechbläserquintett aus der Hochbegabtenförderung der Musikakademie präsentierte ein anspruchsvolles Stück des Petersburger Komponisten Wictor Ewald, einem russischen Spätromantiker, wie Hans Blume erläuterte. Blume richtete das Stück für moderne Instrumente ein und versetzte es so aus einer „grauenvollen Tonart“ in eine angenehm hörbare Lage. Es begann getragen und etwas düster und wurde dann immer schneller und virtuoser, mit melodischem Ausgang. „Schön“, seufzte eine Zuhörerin genussvoll.

Die Knabenkapelle zeigte ihr tolles Repertoire aufs Feinste mit ihrem Dirigenten Eduard Civeja. Das fing schon gut an mit dem Jazz-Klassiker „Autumn Leaves“ und seinen melancholisch fallenden Herbstblättern. Und ging bestens weiter mit der bekannten Air von Johann Sebastian Bach. Ganz sanft und einfühlsam spielte das Solo Daniel Seidl auf seinem Waldhorn. Und bei traditioneller Marschmusik wie der Perger Polka von Kurt Gäble fühlte man sich so richtig lebendig.

Temperamentvoll und herzhaft spielten die jungen Leute auf. „Wir lieben das Stück“, sagte Daniel Seidl in seiner Moderation. Und das Publikum liebte es auch!

Einen ganz anderen Klang brachten die Musiker dann mit den „Sax Swingers“ auf die Bühne, im Stil der 20er-Jahre von Walter Schneider. Da hüpften die Saxophone nur so umeinander, grad lustig war’s! Die zweite Solistin der Blaskapelle ist Eva Kreppold am Flügel. Sie spielt sonst die Klarinette. Schmeichelnd und lieblich perlten die Töne der „Ballade pour Adeline“ von Paul de Sennevielle. Richard Claydermann hatte es weltweit populär gemacht. Und „die Eva“ entzückte hier das Publikum.

Ganz zum Schluss gab es noch zwei starke gemeinsame Auftritte von Knabenkapelle und Jazzorchester. Mit der Filmmusik aus den „Ghostbusters“ verabschiedeten sie sich, und das Publikum klatschte fröhlich mit. Schön war’s!