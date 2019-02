„Tiere sind wahre Romantiker“ - Schöne und kuriose Liebesgeschichten zum Valentinstag

Unter Tieren gibt es wahre Romantiker. Auch Liebe auf den ersten Blick schlägt bei ihnen manchmal ein, wie der Blitz – auch gern Mal zwischen Hund und Katze. Und wenn Tiere einen geliebten Partner verlieren, ist ihre Trauer oft herzzerreißend. All das verrät die Vorsitzende des Dachauer Tierschutzvereins Silvia Gruber im Interview zum Valentinstag.

Frau Gruber, können Tiere lieben?

Aber sowas von. Das erleben wir immer wieder.





Kennen Sie eine tierische Liebesgeschichte, bei der man sagt: „Gibt’s doch gar nicht!“?

Nicht nur eine. Letztes Jahr hat ein Hundebesitzer zusätzlich eine Katze aufgenommen. Der Hund war generell Katzen gewöhnt. Andersrum nicht. Also hat der Mann am Anfang alles gemacht, damit sich die Mieze sicher fühlt. Sogar Kindergitter als Abgrenzung hat er aufgestellt. Das konnte er aber alles gleich wieder wegräumen, denn die beiden waren von Anfang an ein Herz und eine Seele. Sie schmusen seitdem ständig miteinander.





Jetzt wollen wir aber mindestens noch eine Geschichte hören!

Einmal haben wir zwei fremde Kater zusammengebracht, waren erst total skeptisch. Doch die beiden schauen sich an, laufen aufeinander zu und fangen an, sich gegenseitig zu putzen – als würden sie sich schon ewig kennen. Von da an waren sie unzertrennlich, ständig waren sie am kuscheln. Das war Liebe auf den ersten Blick. Oder einmal hat uns ein Mann einen verletzen Molch gebracht. Eine Pflegerin nahm ihm mit nach Hause. Dort hat ihn sofort ihre Rotbauchunke adoptiert und den Arm um ihn geschlungen.





Also spielt bei Tieren weder Geschlecht noch Rasse eine Rolle, wenn sie ihr Herz verschenken?

Ganz genau. Wir hatten mal einen Hahn, der hat nichts ohne seinen geliebten Ziegenbock gemacht. Ohne ihn ging er auch abends nicht in den Stall. Liebe bei Tieren ist so faszinierend. Nicht nur bei Partnern, auch bei Freunden oder Geschwistern.





Haben sie mal ein besonderes Band zwischen Geschwistern erlebt?

Völlig unglaublich. Wir hatten einmal zwei Schwestern. Die haben auf die Minute genau zur selben Zeit ihre Babys bekommen. Während der Wehen haben sie sich gegenseitig mit ihren Pfoten gestützt. Später haben sie ihre Kinder zusammen aufgezogen uns sogar noch drei Findelbabys adoptiert.





Wir Menschen umsorgen die, die wir lieben, wie ist das bei Tieren?

Tiere sind unglaublich fürsorglich, wenn sie lieben. Ist der Freund krank, schmiegen sich Katzen extra eng an ihn ran, oder putzen ihn besonders liebevoll. Sie wollen einfach für den anderen da sein.





Wie sieht’s aus mit romantischen Gesten? Machen sich Tiere auch Geschenke?

Ja, das gibt’s auch. Wenn ein Hund seiner Auserwählten zum Beispiel sein Lieblingsspielzeug hinlegt, oder ein Kater seinem Herzblatt eine Maus bringt. Das ist ganz ähnlich wie bei uns Menschen: „Dem, den wir lieb haben, soll es gut gehen!“





Trauern Tiere auch, wenn sie einen geliebten Freund verlieren?

Oh ja. Das ist herzzerreißend. Manchmal ist die Trauer sogar so groß, dass sie aufhören zu essen und sterben. Ein todkranker Mann musste schweren Herzens seine zwei Katzen bei uns abgeben. Beide waren jung und gesund. Eines morgens war eine Katze plötzlich tot. Im Nachhinein erführen wir, dass ihr Herrchen in dieser Nacht gestorben ist. Das kann natürlich auch Zufall sein, wer weiß.