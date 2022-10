Zusammen gewachsen

Teilen

Die beiden Kirchenmusiker Bernhard Schneider und Norbert Englbrecht (ganz rechts) sowie Orchester und Chor bei der Jubiläumsfeier des Pfarrverbands St. Peter und Heilig Kreuz. © Simone Wester

Vor zehn Jahren wurde aus den eigenständigen Pfarreien St. Peter und Heilig Kreuz ein Pfarrverband. Das wurde jetzt gefeiert.

Dachau - Aus dieser „Zwangsvereinigung“ von damals entstand mittlerweile aber ein aktives und harmonisches Miteinander, das nun in Heilig Kreuz mit einem Jubiläumskonzert der Spitzenklasse gefeiert wurde. Schon an normalen Gottesdiensttagen dürfen sich Kirchenbesucher immer freuen, wenn Gabriele Schneider in St. Peter oder Norbert Englbrecht in Heilig Kreuz den Gottesdienst gestalten. Zum Jubiläum war jetzt das geballte Können zu hören. Und erstmals in zehn Jahren sangen auch die beiden Chöre zusammen – ein beeindruckendes Erlebnis für die Zuhörer!

Orchester begeistert die Gottesdienstbesucher

Norbert Englbrecht, der als Dirigent fungierte, hatte extra für diesen Anlass ein Orchester, bestehend aus Profimusikern, zusammengestellt. Zusätzlich zu Gabriele Schneider, die ihre Sopranstimme in mehreren Soli unter Beweis stellen konnte, bereicherten Melanie Gleisner (Alt), Bernhard Schneider (Tenor) und Matthias Lika (Bass) auf unvergleichliche Weise das Konzert. Die beiden Chöre der Pfarreien, die von Gabriele Schneider und Norbert Englbrecht angeleitet werden, standen den Profis aber in nichts nach.

Minutenlanger Applaus belohnte die Künstler für ihre Leistung. Zu hören waren nach der offiziellen Begrüßung durch den Pfarrverbandsvorsitzenden Wolfgang Sturm „Hör mein Bitten“ und „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“ von Felix Mendelssohn, Franz Schuberts „Messe in B“ sowie „Jubilate Deo“ von Franz Danzi.

Danach gab es noch einen Stehempfang im Pfarrhof. Dort war bei bestem Wetter genügend Zeit und Gelegenheit für nette Gespräche.

Das nächste Jubiläumskonzert steht schon vor der Tür. Am Sonntag, 30. Oktober, feiert der Rhythmuschor von Heilig Kreuz sein 25-jähriges Bestehen.

sim

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.