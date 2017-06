Rauchwolken an einem Tanklaster

Montagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Dachau zu zwei Fahrzeugbränden alarmiert. Bei einem handelte es sich um einen Tanklaster. Mit mehreren tausend Liter Diesel an Bord.

Dachau– Gegen 19.45 Uhr lautete der Alarm: „Brand Tankwagen in der Sudetenlandstraße“. Die Feuerwehr Dachau rückte mit drei Löschfahrzeugen, einem Tanklöschfahrzeug, dem Wechsellader mit Atemschutzgeräten sowie dem Einsatzleitfahrzeug aus. Nach kurzer Erkundung konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Zum Glück war nur eine Bremse an der Hinterachse des Tanklasters heiß gelaufen. Der Fahrer hatte seinen eigenen Feuerlöscher schon „verschossen“ und dadurch Schlimmeres verhindert. Die Einsatzkräfte kühlten also die Bremsanlage und die Reifen noch einige Zeit mit Wasser, bis die Wärmebildkamera normale Temperaturen anzeigte.

Bei der Feuerwehr Dachau wurden 50 Kräfte eingesetzt, die Leistelle hatte wegen der Gefahrenlage auch die Feuerwehren aus Pellheim, Prittlbach, Unterweilbach, Ampermoching, Hebertshausen und Karlsfeld sowie die Kreisbrandinspektion und die Führungsgruppe Katastrophenschutz alarmiert. Die meisten Kräfte konnten noch bei der Anfahrt wieder umdrehen. Nach 30 Minuten war der Einsatz beendet.

Keine Stunde vorher war bereits ein Auto-Brand in der Fraunhoferstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes gemeldet worden: Hier musste der Motorraum eines VWs abgelöscht werden.

(dn)