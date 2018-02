Skandal im Zieglerbräu

Mit dem Skandal-Fasching am vergangenen Freitagabend im Zieglerbräu und dem großen Faschingstreiben vor dem Rathaus sind die narrischen Tage in der Großen Kreisstadt Dachau auf die Zielgerade eingebogen.

Die Band Skandal aus Bayern sorgte im Ziegler für allerfeinste Stimmung (Foto links), und weil der Ball so rasch ausverkauft war (größtenteils waren Narren Ü30 anzutreffen), wird am heutigen Rosenmontag eine weitere Auflage veranstaltet. Einen Faschingsumzug gibt es in Dachau schon seit einigen Jahren nicht mehr, an seine Stelle ist das große Faschingstreiben auf dem Rathausplatz getreten (Fotos Mitte und rechts). „3500 Närrinnen und Narren feierten größtenteils friedlich“, teilt Kulturamtschef Tobias Schneider mit. Stimmungsmacher Nummer eins auf dem Rathausplatz war der aus dem Radio bestens bekannte Morning-Man Mike Thiel. dn