Zwei Kaninchen am Karlsfelder See und ein Käfig voller Hamster am Bahnhof

Teilen

Zwei der sechs Hamster, die ausgesetzt wurden. © Tierschutzverein Dachau

„Zur Zeit ist es schlimm mit den ausgesetzten Tieren“, klagt Silvia Gruber, Vorsitzende des Tierschutzervereins Dachau. Ein Grund dafür könnten die gestiegenen Tierarztkosten sein.

Dachau: Am Dienstag wurde am Dachauer Bahnhof ein Käfig mit sechs Zwerghamstern gefunden, davon vier ausgewachsene Dsungaren und zwei Babys. „Mindestens ein Weibchen ist schon wieder hochträchtig“, so Gruber.

Eines der beiden ausgesetzten Kaninchen. Es war völlig verwahrlost. © Tierschutzverein Dachau

Mitte April erst wurde ein Angora-Zwergkaninchen in Karlsfeld gefunden (links), wenige Tage später ein weiteres – „die dürften zusammengehören“, vermutet die Tierexpertin. Beide waren in einem schlechten Pflegezustand, verfilzt, lange Krallen, Darmparasiten. Der gröbste Filz ist inzwischen abgeschoren (Foto rechts unten). Das Tierheim freut sich über Salat, Karotten, Petersilie – und sobald die Fellnasen wieder gesund sind, freuen sie sich über ein neues Zuhause.