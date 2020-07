Jede Woche ein neues Unternehmen

Im Juli und August präsentiert sich die neue Plattform „Dachau handelt“ in der VR-Bank mit regionalen Ausstellern. Die Idee: Man will zeigen, wie schlagkräftig Dachauer Gewerbetreibende zusammenarbeiten

Dachau– Zwei Monate lang präsentiert sich die neue Plattform „Dachau handelt!“ auf der Aktionsfläche der Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG in der Dachauer Altstadt. Im wöchentlichen Wechsel stellen im Juli und August 14 regionale Ausstellerinnen und Aussteller sich und ihre Produkte vor.

Vor der Kulisse von VTW Veranstaltungstechnik Wild eröffneten Isabel Seeber von der Candisserie Dachau und Bankvorstand Johann Schöpfel die Präsentationsfläche. „Gerne unterstützen wir dieses Engagement. Die Bündelung der lokalen Kräfte ist super“, betonte Johann Schöpfel. Ziel von „Dachau handelt!“ sei es, den Gewerbetreibenden in Stadt und Landkreis in der Bewältigung der aktuellen Situation und darüber hinaus „als verlässlicher Partner und mit echtem Mehrwert zur Seite zu stehen“.

Die Idee wurde in der Corona-Hochphase geboren. Gemeinsam mit Ralf Weimer, Geschäftsführer der Werbe- und Kommunikationsagentur Weimer & Paulus, gründete Isabel Seeber die Initiative. „In kürzester Zeit hatten wir viele Mitstreiter. Das beweist, wie schlagkräftig und effizient lokale Gewerbetreibende zusammenarbeiten können. Vielen Dank an die Volksbank Raiffeisenbank Dachau für die Möglichkeit, uns zu präsentieren. Ein ganz konkreter Mehrwert, der sich aus der Kooperation ergibt, so soll es sein“, betont Isabel Seeber von der BDS-Ortsgruppe Münchner Straße. Die Dachauer Geschäftsfrau wird Vorsitzende des Vereins „Dachau handelt!“, dessen Gründungsveranstaltung am 23. Juli stattfindet.

Ein eigenes Gutschein- und Bezahlsystem wird gerade entwickelt. Ralf Weimer ergänzt: „Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen stellt lokale Einzelhändler, Gastronomen, Gewerbetreibende und Dienstleister in der Stadt und im Landkreis Dachau vor eine gewaltige wirtschaftliche Herausforderung. Dennoch bieten Krisen immer auch die Chance zur Veränderung.“

Was als Krisen-Wegweiser mit dem Ziel Kaufkraft in der Region zu halten begann, wurde zum vollen Erfolg: In kurzer Zeit hat sich die Initiative zur bekannten und leistungsstarken Lokalmarke entwickelt. Mittlerweile sind 450 Gewerbetreibende registriert.

„Dachau handelt!“ wurde vor dem Hintergrund des Lockdowns von verschiedenen Verbänden, wie der BDS-Ortsgruppe „Die Münchner Straße“, LAD – Werbegemeinschaft Leistung aus Dachau, Kreisstelle des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA, der Stadt Dachau und dem Landkreis Dachau sowie weiteren Mit-Initiatoren gegründet.

Einer davon ist die Volksbank Raiffeisenbank Dachau. Die Aktionsfläche in der Hauptgeschäftsstelle in der Altstadt ist ein wertvolles Angebot, wie die Resonanz der Gewerbetreibenden zeigt. „Wir haben unsere registrierten Betriebe mit einem Newsletter angeschrieben und gefragt, wer Interesse hat. Gerechnet hatten wir mit sechs bis acht Rückmeldungen. Tatsächlich gemeldet haben sich binnen weniger Tage 14 Gewerbetreibende, die dort ausstellen möchten“, sagt Ralf Weimer. Die Ersten, die sich präsentieren, waren „255 Coffee Roasters“.

Die Dachauer Kaffeerösterei wurde vor zwei Jahren von Jens Tinapp gegründet, „aus Leidenschaft zum Kaffee und um Freunde mit einem besonderen Geschenk zu erfreuen“, wie er sagt. Hochwertige Rohkaffees werden sorgfältig ausgesucht und direkt von den Kaffeeproduzenten in Brasilien, Costa Rica, El Salvador, Indien und Mexiko bezogen. Jens Tinapp kann Geschmacksprofile selbst erstellen. Aus der Leidenschaft ist ein kleines Unternehmen für hochwertige Kaffees entstanden, wie beispielsweise die Sonderedition „Hallo Dachau!“. Ab dem heutigen Montag präsentiert sich das Mrs. Sporty Fitnessstudio (siehe Infokasten). dn