Zwei Unfälle, eine Verursacherin

Teilen

Zwei Unfälle, eine Verursacherin, eine Leichtverletzte, hoher Sachschaden, berichtet die Polizei. © Daniel Karmann/dpa

Eine Autofahrerin kollidierte am Donnerstag zunächst mit einem Roller, flüchtete - und krachte dann an einer Ampel in ein stehendes Fahrzeug.

Dachau - Einen ganz schlechten Tag hatte eine 40-Jährige am Donnerstag. Die Dachauerin bog gegen 12.15 Uhr mit ihrem Toyota von einem Grundstück nach links in die Wallbergstraße in Richtung der Münchner Straße ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem von links auf der Wallbergstraße kommenden Kleinkraftrad, geführt von einer 62-Jährigen aus Karlsfeld. Die Karlsfelderin erlitt leichte Verletzungen.

Unmittelbar nach diesem Zusammenstoß setzte die 40-Jährige ihr Fahrt aber unbeirrt in Richtung Münchner Straße fort – allerdings nur bis zur Ampel an der Kreuzung Wallberg- und Münchner Straße. Dort krachte sie nämlich auf einen vor der Ampel wartenden Pkw – ebenfalls ein Toyota. Bei diesem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, allerdings wurden beide Autos erheblich beschädigt. Die Polizei spricht von einer Schadenshöhe von 25 000 Euro!

Im Zuge der Unfallaufnahme konnten bei der 40-Jährigen weder Hinweise auf Alkoholkonsum, Betäubungsmittelbeeinflussung noch sonstige Umstände, welche ihre Fahrtüchtigkeit beeinflusst hätten, festgestellt werden. pid