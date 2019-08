Angst? „Überhaupt nicht!“

Josef Gasteiger (85) und Ludwig Kink (90) gehören zu den absoluten Urgesteinen der Dachauer Feuerwehr. Im Rahmen unserer Feuerwehr-Serie erzählen die beiden hier von Einsätzen, die sie selbst nach Jahrzehnten niemals vergessen haben.

Das große Feuer: So kam Josef Gasteiger zur Wehr

Josef Gasteiger ist 13 Jahre alt, als sich die Flammen durch Holz, Balken und für immer in sein Gedächtnis fressen. Es ist das Feuer, das letztendlich der Grund dafür ist, dass Gasteiger Jahre später zur Feuerwehr ging – und bis heute blieb. Es ist die Nacht vom 7. auf den 8. August 1947. Plötzlich steht der elterliche Hof in Flammen. Staubexplosion, mit einem Schlag brennt alles. Die Ernte – komplett im Stadl. Genau wie alle Wagen, alle Maschinen. „25 Schweine sind damals verbrannt, damals hätte man dafür ein halbes Haus bekommen“, sagt Gasteiger heute. Er denkt, ein Knecht, mit dem es damals Schwierigkeiten gab, wollte sich rächen. „Das war Brandstiftung!“ Die Wehr kam zwar damals, aber bis sie das Wasser vom Webelsbach bis zum brennenden Hof gebracht hatte – war nichts mehr übrig, das man retten konnte. Der Hof lag ganz oben am Berg, das letzte Haus. „Da hat die alte Spritze den Druck nicht hergebracht“, sagt Gasteiger heute.

Dieser erste Kontakt mit der Feuerwehr hat ihn geprägt. Nach dem Brand schaute er immer zu, wenn die Feuerwehr in Etzenhausen ihre Übungen hatte. Als er dann endlich durfte, mit 18, trat er in die Etzenhauser Wehr ein. Gasteiger sagt heute: „Wenn man einen Besitz hat, der durch Brand zerstört wurde, hat man eine gewisse Verpflichtung, sich einzubringen!“

Der Brand am Rotkreuzplatz

Im Zweiten Weltkrieg musste die Dachauer Feuerwehr oft in München helfen. Ludwig Kink war damals bei der Feuerwehr-HJ und bei einigen Einsätzen dabei. So 1943 bei dem Wohnungsbrand am Rotkreuzplatz. Angst kannten sie damals nicht, Atemschutz gab’s keinen. Nur Helm und Handschuhe. „Das war eine gefährliche Sache!“, sagt Kink heute. Er und einer seiner Kameraden rannten ins brennende Haus. „Da sind wir rauf gerumpelt, schauen, ob noch jemand drin ist“, erzählt Kink heute. Beim Runterlaufen hat es innen schon richtig gebrannt. Unten schrien die Kameraden: Gehts runter! Das geht nichts mehr! Da brannte schon das Geländer. „Dann haben wir aber geschaut“, sagt Kink nur. Furcht kannten sie damals nicht. „Wenn du so jung bist, denkst du nie, dass dir was passieren kann!“ Auch noch etwa 76 Jahre nach dem Feuer weiß Kink, dass im unteren Teil des Gebäudes eine Drogerie war. „Da haben wir Puderdosen zum Aufklappen mitgenommen.“

Fliegeralarm: Der Löwenbräukeller steht in Flammen

Wenn’s um Bier und Käse geht, kann man einen Einsatz natürlich nicht vergessen. Ludwig Kink erinnert sich genau: wieder Fliegeralarm, wieder heizt die Dachauer Wehr nach München, Dezember 1944, Feuer im Löwenbräukeller. Damals waren dort laut Kink viele Lebensmittel gelagert. Wegen der Hitze schmolz der ganze Käse. Der Boden klebte. „Da mussten wir dann reinsteigen“, sagt Kink und lacht heute. Doch das ist nicht der Hauptgrund, warum Kink den Einsatz nicht mehr vergessen wird, sondern: eine fatale Verwechslung. Neben dem Löwenbräukeller war ebenfalls ein großes Lebensmittellager „mit Butter, Bier und allem möglichen“, so Kink. „Wir haben Butter mitgenommen und die Etzenhauser haben auch ein Fass aufgeladen – dachten, da wäre Bier drin. Dann sind wir bis nach Obermenzing gefahren.“ Dort wollten die Etzenhauser ihre Beute anzapfen. „Und: Was war drin?“, fragt der 90-Jährige heute und lacht wieder. „Essigsäure! Mei, die ham gschaut!“ Wenn Kink solche Sätze ausspricht, die sonst leicht dahingesagte Floskeln sind – meint der 90-Jährige jedes Wort ernst: „Das werde ich mein Leben nicht vergessen!“, sagt er und kichert lausbübisch. Er denkt an die Gesichter seiner Kameraden damals, verrät er.

Die Blindgänger in Indersdorf

Keine Furcht. Die damals 17-Jährigen hatten einfach keine Angst. Das zeigt ein Einsatz 1944 in Indersdorf während des Zweiten Weltkriegs. Ludwig Kink erinnert sich: „Wir sollten kommen und uns um einen Blindgänger kümmern. Vier Trichter lagen auf einer Fläche. Auf ein Schild hatte jemand Blindgänger geschrieben.“ Kink und sein Spezl gehen immer näher ran. Und noch näher. Angst? „Überhaupt nicht!“, sagt Kink. Er erklärt: „Wenn die Brandbomben abgeworfen wurden, waren so Leitwerke dran. Irgendwie kamen mir die angeblichen Blindgänger komisch vor.“ Also trat er kurzum mit dem Fuß dagegen. Die Teile rutschen einfach ein Stück nach vorne. Vier Stück, nur Blech. Kink denkt: „Da hat sich wahrscheinlich keiner hingetraut, deswegen haben die Indersdorfer die Dachauer gerufen.“

Großbrand in der Ostlerstraße

Josef Gasteiger war noch nicht lange bei der Feuerwehr, als er bei einem Großbrand hilft. Beim Ostler in Dachau, mit Mutterschwein im Stall. Die Feuerwehr konnte den Brand grob löschen. Gasteiger sagt: „Für uns Junge war das hochinteressant. Die Alten haben gesagt: Den Job übernehmt jetzt ihr.“ Gemeint war die Brandwache an dem Anwesen. „Ihr müsst nur aufpassen, dass das nicht wieder anfängt, haben sie uns gesagt“, erzählt Gasteiger. Er grinst, denn: „Die alte Ostlerin“ hat sie Tag und Nacht versorgt. „Wir waren da drei oder vier Tage. Da hatten wir unser Tragl Bier. Recht lustig ging’s zu.“ Für heutige Einsätze natürlich undenkbar. „Da ging das Ganze noch lockerer zu, jetzt kriegt man keinen Alkohol mehr“, sagt Gasteiger.

Spontaner Einsatz auf der Autobahn

Manchmal muss man als Feuerwehrler auch Flammen löschen, bevor überhaupt irgendjemand alarmiert wird. Manchmal passiert sowas auch mitten auf der Autobahn. Zumindest 1968, wenn man Ludwig Kink und Fritz Müller heißt. Kink und Müller sitzen gerade im neuen „Tro-TLF 16“. An sich schon ein besonderer Moment, denn die beiden holen grade das neue Fahrzeug für die Dachauer Feuerwehr aus Ulm. Kurz vor Odelzhausen überholt sie auf der Autobahn ein Lkw, so einer mit offener Ladefläche. Kink sieht, dass die Ladefläche brennt. „Der hatte Lumpen geladen und die haben irgendwie Feuer gefangen“, erinnert er sich. Die beiden Feuerwehrler schauen sich an: Sie sitzen zwar im Feuerwehrauto, aber da ist ja noch nichts bereit. Kein Wasser drin, kein Lösch-Schaum. Aber zwölf Kilo Pulver, fällt Müller ein. Während der damalige Gerätewart damit löscht, wirft Kink die brennenden Lumpen von der Ladefläche, ganz ohne Handschuhe. „Das war mein schönster Einsatz“, sagt Kink.

Heute: Das Wichtigste ist die Kameradschaft

Noch heute, Jahrzehnte nach ihrer aktiven Dienstzeit, ist die Feuerwehr ein großer Teil im Leben von Josef Gasteiger und Ludwig Kink. Die Treffen mit den Grauen Panthern, sozusagen der Stammtisch der Feuerwehr-Senioren, halten sie fit. „Mit der Zeit bei der Feuerwehr sind wir alt geworden. Immer auf dem neusten Stand bleiben, Neues lernen, was zum Reden haben, Junge ausbilden, das macht viel mit einem“, sagt Gasteiger. Nach all den Jahrzehnten bei der Wehr wissen beide: Das Wichtigste ist die Kameradschaft. „Jeder weiß, dass man dem anderen beistehen muss. Nur in der Gemeinschaft gemeinschaftlich kann man etwas bewirken. Sei es kulturell, gesellschaftlich oder im Einsatz.“, sagt Gasteiger. Die Feste, das Gemeinschaftliche, das, was so oberflächlich wirkt, das braucht’s, um all die schlimmen Ereignisse zu verarbeiten. Um die belastenden Momente auszuhalten. „Das macht es leichter“, sagt Gasteiger. Und egal, wie gut die Technik mittlerweile ist, es bleibt immer gleich schlimm, wenn man an eine Unfallstelle kommt oder wenn man zusehen muss, wie jemandem das Zuhause abbrennt.