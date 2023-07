Zweiter Anlauf für Leihradsystem

MVV bietet Stadt Beitritt zu Leihradsystem an – Entscheidung im Herbst

der Autoverkehr soll entzerrt werden, mehr Fahrräder sollen her. Deswegen denkt die Stadt Dachau über ein Leihradsystem nach.

Dachau – Im Jahr 2019 war die Welt im Stadtrat noch in Ordnung. Der Stadtkämmerer entspannt, die Haushaltslage ebenso, Pandemie und Ukraine-Krieg sowie deren verheerenden Auswirkungen auf den Stadtsäckel noch in weiter Ferne. Entsprechend unbesorgt konnten die Verantwortlichen damals noch über die Installation eines Mietradverleihsystems diskutieren. Im Dezember gab es dazu dann auch einen Beschluss: An acht Standorten im Stadtgebiet sollte mit der Landeshauptstadt München eine „Zweckvereinbarung über die Errichtung und den Betrieb eines „E-Bike-Verleihsystems“ geschlossen werden.

E-Bikes oder „mechanische" Räder sollen ausgeliehen werden können. So der Plan der Stadt Dachau.

Doch, wie gesagt, dann kam Corona. Der Traum von den blauen MVG-Leihrädern war – aus finanziellen Gründen – erst mal ausgeträumt. Bis jetzt. Denn nun kam der MVV auf die Idee, sein Leihradsystem ein wenig umzustrukturieren und neu auszuschreiben. Das Leihradsystem soll dann nur noch in Form eines Leasingvertrags umgesetzt werden. Heißt: Die Stadt zahlt einen gewissen Betrag pro Rad und in diesem Betrag enthalten sind das Rad selbst, die dazugehörige Smartphone-App sowie der komplette Service rund um das Rad, etwa Reparaturen oder Akkuwechsel.

Oberbürgermeister Florian Hartmann nannte dies am Dienstag im Umwelt- und Verkehrsausschuss „eine charmante Lösung“. Auch wenn die Ausschreibung erst im kommenden Oktober stattfinde, gehe man im Rathaus davon aus, dass pro „mechanischem“, also normalen Rad, Leasingkosten in Höhe von 700 Euro und pro akkubetriebenem Rad 1000 Euro auf die Stadt zukommen.

Eine Entscheidung, ob die Stadt an der „Basisausschreibung“ des MVV-Systems teilnehmen soll, muss der Umwelt- und Verkehrsausschuss des Stadtrats im September fällen. Laut OB Hartmann soll diese am 13. September stattfinden.

Stadtrat Peter Gampenrieder (ÜB) hofft, bis dahin vom MVV auch erklärt zu bekommen, wer diese Leihräder eigentlich benutzen soll. Schließlich gebe es ja noch die Konkurrenz durch die E-Roller, die vor allem bei der Jugend beliebt seien. Und die Dachauer selbst, glaubt Gampenrieder, die haben ja schon Räder? Bauamtsleiter Moritz reinhold aber versprach, die Stadträte im September mit allen nötigen Infos zu versorgen – inklusive einer „Potenzialabschätzung“, die selbstverständlich auch die Existenz von E-Scootern berücksichtige.

