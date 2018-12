Bürgermeister wollen Streit schlichten

Die Diskussion um das Kreuzholzhauser Feuerwehrhaus nimmt kein Ende – das zeigen Reaktionen von Schwabhauser und Bergkirchner Gemeinderäten. Die Bürgermeister bemühen sich um Schadensbegrenzung.

Bergkirchen/Schwabhausen – Das Kreuzholzhauser Gmoahaisl – unter dessen Dach sich auch die Feuerwehr befindet – steht seit zwei Jahren. Gebaut wurde es unter Federführung der Gemeinde Bergkirchen, im festen Glauben an ein seit Jahrzehnten praktiziertes, aber nie schriftlich fixiertes Agreement: dass zwei Drittel der Kosten die Gemeinde Bergkirchen, ein Drittel die Gemeinde Schwabhausen zahlt. Dass die Schwabhauser für die auf Bergkirchner Gemeindeflur situierte Feuerwehr überhaupt mitzahlen, liegt an der Gebietsreform im Jahr 1978: Damals wurden die beiden eng miteinander verbundenen Nachbardörfer Kreuzholzhausen und Machtenstein getrennt; ersteres wurde Bergkirchen eingemeindet, letzteres Schwabhausen. Die Menschen aber blieben weiterhin eng verbunden – in Vereinen, der Pfarrei und eben der Feuerwehr.

Dass, wie in unserer Samstagsausgabe berichtet, der Schwabhauser Gemeinderat diese Zusammenarbeit nun einseitig aufkündigte, indem er sich weigerte, den Schwabhauser Anteil am Feuerwehrhaus Kreuzholzhausen in Höhe von 97 000 Euro zu zahlen, führte zu Entsetzen – und zwar in beiden Rathäusern! Denn auch Schwabhausens Bürgermeister Josef Baumgartner wollte, ebenso wie sein Bergkirchner Kollege Simon Landmann, die gut funktionierende interkommunale Zusammenarbeit weiterführen.

Doch Schwabhauser Gemeinderäte sind – fraktionsübergreifend – anderer Meinung. Was die beiden Bürgermeister miteinander ausgemacht hätten, sei schön und gut, betont etwa CSU-Fraktionssprecher Florian Scherf. „Aber da geht es nicht um eine Brotzeit für die Feuerwehrler, sondern um eine ordentliche Investition!“ Nur bezahlen zu müssen, ohne mitreden zu dürfen, geht laut Scherf nicht: „Das wäre eine recht einseitige interkommunale Zusammenarbeit.“

Ähnlich argumentiert Hans Bopfinger, Sprecher von Freien Wählern/Bürgerblock Arnbach. Was die beiden Bürgermeister besprochen hätten, sei nun mal nicht bindend. Im Übrigen hofft Bopfinger, dass „der Ball jetzt ein bisschen flach gehalten wird“. Er sieht das Ganze als ein „noch ungelöstes Problem aus der Gebietsreform, über das wir reden müssen – damit wir eine gemeinsame Basis für die Zukunft finden.“

Auch in Bergkirchen macht man sich über die Zukunft Gedanken: „Ich frage mich, wie soll das weitergehen? Wir haben außer der Feuerwehr noch mehr Vereine, die über die Gemeindegrenzen Bergkirchen und Schwabhausen hinweg tätig sind: der Schützen-, der Obst- und Gartenbau- und der Veteranenverein“, so die Kreuzholzhauser Gemeinderätin Dagmar Wagner (SPD). Und sie betont: „In unseren kleinen Ortschaften ist kein Platz für politisches Kommunalgeplänkel! Zusammenhalt und Solidarität sollten selbstverständlich sein – so wie wir es in unseren Vereinen seit jeher leben!“ Dritter Bürgermeister Robert Axtner (FWG Eisolzried-Lauterbach-Kreuzholzhausen) findet es grundsätzlich „sehr schade, dass die Feuerwehr mit dieser Ablehnung schlicht als Kostenstelle gesehen wird und man die Menschen im Hintergrund und deren Leistung vergisst“. Die Vertrauensbasis, so Axtner, „ist massiv gestört“!

Die beiden Bürgermeister, Simon Landmann für Bergkirchen und Josef Baumgartner für Schwabhausen, bemühen sich derweil, die Wogen zu glätten. Im Januar, so kündigt Baumgartner an, wolle man sich zusammensetzen, um eine tragfähige Lösung für die Zukunft zu finden. „Eine grobe Idee, wie wir das machen könnten, gibt es bereits.“ Klar sei jedoch, „dass die Gemeinderäte voll eingebunden werden“, verspricht Baumgartner. Überhaupt bemühen sich die Rathaus-Chefs um verbale Abrüstung. Von einem „interkommunalen Zwist“, erklärt Baumgartner, könne nicht die Rede sein – „im Gegenteil“! ink/tor/zip