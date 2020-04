Neuer Investor für das MD-Gelände: „Wir werden langfristig in Dachau bleiben“

Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat die Isaria Wohnbau gekauft, die das frühere MD-Gelände umbaut. Der Deutsche-Wohnen-Chef Henrik Thomsen erklärt im Interview, was ihn vom Vorbesitzer unterscheidet - Stichwort Nachhaltigkeit.

Dachau/Berlin – Für 600 Millionen Euro hat der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen im März den Münchner Projektentwickler Isaria Wohnbau gekauft, der bis dahin dem texanischen Investor Lone Star Funds gehört hat (wir berichteten). Eines der größten laufenden Isaria-Vorhaben ist der Umbau des früheren MD-Papierfabrikgeländes in ein 17 Hektar großes Wohn- und Geschäftsviertel. Die Heimatzeitung sprach mit Henrik Thomsen, im Deutsche-Wohnen-Vorstand zuständig für den Bereich Immobilienentwicklung, über seine Pläne mit der Dachauer Industriebrache.

Herr Thomsen, waren Sie schon einmal in Dachau?

Henrik Thomsen: Ja! Vergangenen Herbst bin ich bei einer Führung des Abbruchunternehmens Karl Gruppe über die Baustelle mitgegangen. Ich wollte ein Gefühl für den Ort bekommen und wissen, wie Politik und Verwaltung zu dem Projekt stehen. Das war maßgeblich für unsere Kaufentscheidung, denn dort habe ich gesehen: Die Stadt steht hinter dem Projekt.

Wobei das Dachauer MD-Gelände ja nicht das einzige Großprojekt ist, das sie im Zuge der Isaria-Übernahme gekauft haben.

Das stimmt. Auf dem MD-Gelände bauen wir bis zu 1000 Wohnungen. Es ist das mit Abstand größte Projekt der Isaria und sicher eines der spannendsten. Selbst für unsere Verhältnisse ist es ein Riesen-Projekt.

Auch wenn Sie nun der neue Eigentümer sind, haben Sie aber weiterhin kein Baurecht auf dem Gelände. Stehen Sie zu den bislang getroffenen Vereinbarungen mit der Stadt?

Wir stehen zu den Vereinbarungen, es wird sich nichts ändern. Die Gespräche mit der Stadt werden wie bisher weitergeführt. Und auch der Zeitplan erscheint uns schlüssig. Ich denke, das wird ein gutes und zügiges Verfahren.

Was unterscheidet Sie vom Vorbesitzer des MD-Geländes, dem texanischen Lone Star Funds?

Wir haben einfach ein komplett anderes Geschäftsmodell. Die Deutsche Wohnen ist ein Traditionsunternehmen mit einer fast hundertjährigen Geschichte. Zu unserem Bestand gehören beispielsweise UNESCO-Welterbesiedlungen, auf die wir sehr stolz sind. Als zweitgrößtem Wohnungsbestandshalter in Deutschland ist unser Ziel, die Immobilien langfristig zu halten. Und dazu gehört natürlich auch, gut und qualitätsvoll zu bauen.

Das heißt, Sie werden die Wohnungen, die dort entstehen, vermieten und nicht verkaufen?

Das heißt es. Wir werden langfristig in Dachau bleiben. Die große Mehrheit der neuen Wohnungen werden wir vermieten. Im Sinne eines gemischten Quartiers kann aber auch ein geringer Anteil von Eigentumswohnungen entstehen.

In welchem Preissegment werden Ihre Wohnungen liegen?

Wir reizen die Preise nicht aus. Unser Anspruch ist gutes Wohnen für breite Schichten der Bevölkerung. Diesen Anspruch soll das Quartier auch noch in 50 oder mehr Jahren erfüllen. Darum sind uns Qualität und Nachhaltigkeit so wichtig.

Bereuen Sie den Zeitpunkt des Investments?

Nein. Es war ein strategischer und langfristig geplanter Schritt. In den Ballungszentren mangelt es an Wohnraum. Das weiß man in München so gut wie in Dachau. Wir wollen unseren Beitrag leisten und können das auch. Da wir viel in Neubau investieren, hilft es uns sehr, einen lokalen Partner wie die Isaria vor Ort zu haben. Wahr ist auch: Der Zeitpunkt könnte besser sein. Ich habe in meinem Berufsleben schon den 11. September, das Platzen der Dotcom-Blase und die Finanzkrise mitbekommen. Aber so etwas wie die Coronakrise war eigentlich fern jeder Vorstellungskraft. Dennoch bleibe ich optimistisch und gehe davon aus, dass wir in absehbarer Zeit wieder zur Normalität zurückkehren. Sie wird anders sein als zuvor, aber dieser Zustand wird vorübergehen.

Sie selbst haben prominente Bauprojekte begleitet, etwa die Europacity Berlin oder den Münchner Arnulfpark. Welche Kriterien stellen Sie an ein gelungenes Wohnquartier?

Erfolgskriterien sind meiner Erfahrung nach eine gute Anbindung an den ÖPNV und die Stadt. Zudem ist wichtig, dass sich die Menschen in ihrem Viertel gut vernetzen können, sei es durch kulturelle, gastronomische oder soziale Treffpunkte. Auch diesbezüglich finde ich das bestehende Konzept absolut überzeugend.

Die Deutsche Wohnen hat zuletzt einen Preis für nachhaltiges Bauen bekommen...

Ja, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema für uns. Jedes unserer Neubauprojekte lassen wir von Nachhaltigkeitsexperten prüfen und zertifizieren. Das beinhaltet mehr als die Materialien, sondern bezieht auch die Architektur mit ein. Wir denken langfristig, und dazu gehört qualitativ hochwertiges Bauen.

Wie sieht Ihr Zeitplan aus?

Der nächste Schritt ist der formale Vollzug des Ankaufs. Danach gehen wir davon aus, bis Ende des Jahres Baurecht zu bekommen. So könnten wir Ende 2021 mit dem Bau starten und nach gut zwei Jahren Bauzeit spätestens Anfang 2024 die ersten Mieter einziehen. Ich persönlich möchte außerdem so bald wie möglich wieder nach Dachau – sobald ich denn wieder einmal reisen darf.

Interview: Stefanie Zipfer

Die Deutsche Wohnen

Die Deutsche Wohnen ist eine im Jahr 1924 gegründete börsennotierte Wohnungsgesellschaft mit Sitz in Berlin. Sie besitzt rund 163 000 Wohnungen und 2600 Gewerbeimmobilien, vorwiegend in Berlin und Frankfurt, sowie Pflegeeinrichtungen.