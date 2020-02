Podiumsdiskussion der Oberbürgermeisterkandidaten

Dachauer Nachrichten veranstalten Frühschoppen im ASV-Theatersaal

-Am Sonntag um 10.30 Uhr diskutierten die fünf Kandidaten, die am 15. März Oberbürgermeister von Dachau werden wollen, miteinander im ASV-Theatersaal. -Hier finden Sie am Sonntag ab 10.30 Uhr eine Live-Übertragung der Veranstaltung