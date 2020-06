Unfall in Dachau: Unbekannter fährt Zwölfjährige an und flüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagmittag, 15. Juni, eine zwölfjährige Radfahrerin angefahren und ist geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Dachau - Die zwölfjährige Schülerin war am Montag, 15. Juni, gegen 12.20 Uhr in Dachau auf der Erich-Hubmann-Straße in Richtung Hermann-Stockmann-Straße unterwegs. An der Einmündung wollte sie die Straße überqueren und geradeaus weiter in die Oskar-von-Miller-Straße fahren. Ein entgegenkommender Pkw bog aus der Oskar-von-Miller-Straße nach links auf die Hermann-Stockmann-Straße in Richtung Münchner Straße ab, dabei erfasste er die Radlerin. Die Zwölfjährige stürzte nicht, verletzte sich aber durch den Anprall des Pkws am Knie leicht. Der Pkw-Fahrer, eine ältere männliche Person, fuhr laut Polizei weiter, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich um einen dunklen VW Touran handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0 81 31/56 10 zu melden.

dn