20-jähriger Dachauer mit einer Sporttasche voller Drogen erwischt

Die Rauschgiftfahnder der Kripo Fürstenfeldbruck hatten einen 20-jährigen Dachauer im Visier, als er eine Sporttasche aus einem Gebüsch zog. Darin befanden sich 200 Gramm Marihuana und 95 Ecstasy-Tabletten.

Dachau– Rund 200 Gramm Marihuana und 95 Ecstasy-Tabletten haben Rauschgiftfahnder der Kripo Fürstenfeldbruck am Donnerstag am späten Nachmittag bei einem 20-jährigen Dachauer sichergestellt. Der 20-Jährige war in Verdacht geraten, mit Drogen zu handeln. Eine Kontrolle der Kripo führte zum Erfolg: Zivile Beamte kontrollierten den Verdächtigen, nachdem er in einer Grünanlage eine Sporttasche aus einem Gebüsch geholt hatte und damit im Wohnhaus verschwand. In der Tasche befanden sich rund 200 Gramm Marihuana sowie 95 Ecstasy-Tabletten. Dann erschien ein mutmaßlicher „Kunde“: Der 19-jährige Dachauer muss ich nun wegen des Verdachts des versuchten Erwerbs von Cannabis verantworten. Gegen den 20-Jährigen wurde von der Staatsanwaltschaft Haftbefehl beantragt.

