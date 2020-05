Dachau: SPD, Grüne und Bündnis wollen Bürgermeisterposten unter sich aufteilen

Die erste Sitzung des neuen Stadtrats am Dienstagabend verspricht dort weiterzumachen, wo der alte Stadtrat aufgehört hat: in politischen Grabenkämpfen, mit gegenseitigen Anschuldigungen und – trotz anderslautender Bekenntnisse – wenig Willen zur Zusammenarbeit.

Dachau – Seit Wochen laufen hinter den Kulissen die Gespräche über die Verteilung der Posten. So wurde bei der CSU Florian Schiller in seinem Amt als Fraktionsvorsitzender bestätigt, seine Stellvertreter heißen Gertrud Schmidt-Podolsky und der erst vor eineinhalb Jahren zur CSU gestoßene Norbert Winter. Schillers Wahl erfolgte – trotz des desaströsen CSU-Ergebnisses bei der jüngsten Stadtratswahl – einstimmig.

Für die SPD spricht auch weiterhin Christa Keimerl, unterstützt von Anke Drexler und Sören Schneider. Keimerl betont jedoch, dieses Amt in zwei Jahren abgeben zu wollen, um die Fraktion „neu aufzustellen“. Für den Moment setze die auf elf Mitglieder angewachsene Fraktion jedoch erst einmal „auf Kontinuität“.

Die Wahl der Referenten und der beiden Bürgermeister-Stellvertreter, welche die Stadträte am Dienstagabend in geheimer Wahl bestimmen müssen, birgt mehr Zündstoff. Die CSU, immerhin mit zehn Stadträten im Gremium vertreten, will nämlich wohl darauf verzichten, einen eigenen Kandidaten für eines der Bürgermeisterämter ins Rennen zu schicken. Laut Florian Schiller habe man ihm „unmissverständlich signalisiert: Ihr spielt bei der Wahl zum zweiten und dritten Bürgermeister keine Rolle.“

Unter diesen Voraussetzungen einen Kandidaten aufzustellen, mache daher „wenig Sinn“. Natürlich sei es gute Sitte, dass der zweitstärksten Fraktion ein Bürgermeister zusteht; die Bereitschaft dazu könne er bei den Wahlsiegern derzeit allerdings nicht erkennen.

Christa Keimerl aber erinnert ebenfalls an die guten Sitten: Und eben die hätte die CSU in den vergangenen Monaten leider nicht gepflegt. „Der Wahlkampf hat Spuren hinterlassen“, betont sie. Und fragt sich, „warum manche Menschen vor der Wahl nicht an die Zeit nach der Wahl denken“? Dass die Wahl der Bürgermeister-Stellvertreter nun die Retourkutsche für die monatelange Blockadehaltung der CSU im Stadtrat sowie den nicht immer sachlichen Wahlkampf ist, mag Keimerl nicht zugeben. Sie sagt nur: „Die Mehrheiten im Stadtrat werden nun mal entscheiden.“

Diese Mehrheiten dürften auf alle Fälle ergeben, dass die Grünen einen der beiden Bürgermeisterposten erhalten. Auch der bisherige OB-Stellvertreter Kai Kühnel (Bündnis für Dachau) steht wieder bereit. Die SPD erhebt laut Keimerl keine Ansprüche auf einen Stellvertreter, denn, so Keimerl: „Wir haben ja den Oberbürgermeister.“

Was die Stadtratsreferate betrifft, gilt nur Robert Gasteiger (FW) als Volksfestreferent als gesetzt. Sicher ist auch: Den Vorschlag der ÜB, ein eigenes Referat für Senioren zu schaffen, will die SPD mittragen.

Die erste Sitzung des neuen Stadtrats beginnt am Dienstag, 5. Mai, um 18 Uhr im Thomahaus. Besucher werden gebeten, Masken zu tragen.