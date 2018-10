„Merci, John!“ THW-Familien  nimmt Abschied von Georg Leitenstorfer

Der Abschied von Georg Leitenstorfer, der 30 Jahre lang Ortsbeauftragter des THW Dachau war, war feierlich, emotional, rührend - und voller Wertschätzung für den Mann, der Großes für das THW geleistet hat. Christian Weber übernimmt das Amt nun.

Dachau – Er hatte keinen blassen Schimmer, was auf ihn zukam, als er am Freitagabend mit dem VW-Kübelwagen seines THW abgeholt wurde: Georg „John“ Leitenstorfer übergab im Dachauer Schloss sein Amt als Ortsbeauftragter an Christian Weber . 200 Gäste verabschideten Leitensdorfer herzlich – und so flossen auch einige Tränen. Immerhin dürfte der Abend dem Motto von Georg Leitenstorfer entsprochen haben: „Wenn etwas gemacht wird, dann wird es gescheit gemacht.“

Selten gibt es offizielle Abschiedsfeiern, die so emotional, herzlich und rührend und voll aufrichtiger Wertschätzung sind: All das war der Abend, an dem Georg Leitenstorfer sein Amt als Ortsbeauftragter des THW Dachau nach 30 Jahren an Christian Weber übergab. Die THW-Familie überraschte ihren John im Dachauer Schloss mit einem Abend der Superlative. Die Redner reihten sich mit Lobeshymnen und Ehrungen aneinander.

Kein Wunder: In 50 Jahren ehrenamtlicher Arbeit hat Georg Leitenstorfer den THW-Ortsverband zu einem der leistungsstärksten und best aufgestellten Ortsverbände bundesweit gemacht – was alle Redner betonten. Und dass Georg Leitenstorfer für die Helfer und Mitglieder seines THW, aber auch für die Kollegen der Feuerwehr, der Rettungsorganisationen und der Polizei jemand Besonderes ist, dass sie ihm sehr verbunden sind, das spürte man an diesem Abend im Schloss schon am Beifall: Die rund 200 Gäste applaudierten dem 67-jährigen scheidenden THW-Chef besonders herzlich, kräftig und langanhaltend. Die sehr persönlichen Reden der Ehrengäste waren voller Wertschätzung und Lob für die Arbeit, die Georg Leitenstorfer in den vergangenen 50 Jahren für das THW ehrenamtlich geleistet hat.

Tilman Gold vom Landesverband Bayern hob vor allem den „enormen“ Fuhrpark des THW Dachau hervor: mit 13 Fahrzeugen. „Wenn man das THW Dachau erwähnt, kriegen andere Ortverbände im ganzen Bundesgebiet große Augen“, so Gold. Dass das THW so erfolgreich sei, sei auf den Einsatz von Georg Leitenstorfer zurückzuführen, „er lässt nicht locker, bis er sein Vorhaben erfolgreich durchgesetzt hat“.

Der Staatssekretär des Bundesinnenministeriums Stephan Mayer sprach gar von einer „Sturheit“, die Leitenstorfer innewohnt – aber mit der er es immerhin geschafft hat, „einen besonderen Ortsverband“ aufzubauen: mit einem guten Verhältnis zu Feuerwehr, Polizei und Rettungsorganisationen. Außerdem sei das THW Dachau „sehr stark im gesellschaftspolitischen Geschehen“ verwurzelt, etwa mit dem Starkbierfest – und dem Nikolausdienst.

Zwei besondere Ehrungen wurden Leitenstorfer zuteil: Landrat Stefan Löwl verlieh ihm die Landkreismedaille für besondere Verdienste, Kreisbrandrat Franz Bründler die bayerische Feuerwehr-Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbands Bayern. Nach der Staffelübergabe an Christian Weber, 37, der zuletzt Leitenstorfers Stellvertreter und somit bestens auf sein neues Amt vorbereitet ist, trat der scheidende Ortsbeauftragte selbst ans Rednerpult– völlig überwältigt. „Ich hab nur gewusst, dass ich mit dem Auto abgeholt werde und schön angezogen sein muss“, erklärte Leitenstorfer den Festgästen im Schloss. Als er den Rednern gerade zugehört habe, „da weiß ich nicht, ob ich das wirklich war“, sagte er schmunzelnd. Dann wurde Leitenstorfer ernst. „Alles wäre nicht gegangen ohne den Rückhalt meiner Familie.“ Da versagte ihm die Stimme. Unter kräftigem Applaus bedankte sich die THW-Familie bei Lore Leitenstorfer. Sven Langer, Vorsitzender des THW-Fördervereins, der durch das Programm führte und selbst immer wieder sehr berührt war, sagte, dass Lore ihren Mann in all den 50 THW-Jahren nicht nur entbehrte und unterstützte, sondern auch selbst im Ortsverband half.

Und „seine“ Dachauer THWler machten dem Ortsbeauftragten ein besonderes Abschiedsgeschenk: eine originalgetreue Nachbildung der Dachauer THW-Unterkunft im Maßstab 1:87, mitsamt allen Fahrzeugen und Oldtimern. „All dein Engagement, deine Zeit und dein Herz sind hier vereint“, sagte Sven Langer. Und: „Du bist unser Vorbild, Du bist unsere lebende Legende.“ Zum Abschluss sangen die Dachauer THWler ihrem John noch ein Abschiedslied: Sie dichteten „Ein Hoch auf uns“ um in: „Ein Hoch auf dich – lieber John!“

Georg Leitenstorfer verkündete an dem Abend selbst noch ein Superlativ. Seine Enkeltochter Magdalena trat zwei Tage vor der Amtsübergabe ihres Opas in den THW-Ortsverband Dachau ein. Sie wird in wenigen Tagen zehn Jahre alt – und so sorgte Georg Leitenstorfer zu seinem Abschied für das jüngstes THW-Mitglied.

Alessandra Donatello, Mitarbeiterin des Landesverbandes des Technischen Hilfswerks, stand am Ende mit Georg Leitenstorfer zusammen und schaute ihn traurig an. „Ich habe nur geweint heute Abend“, sagte sie. „Es tut weh, denn man sieht eine Ära zu Ende gehen. Das einzige Gute ist, dass es keine Beerdigung ist!“ John lachte einfach nur und legte den Arm um sie. NIKOLA OBERMEIER