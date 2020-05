Dachau trauert um Hubert Trinkl

Hubert Trinkl ist tot. Er starb am Montag im Alter von nur 51 Jahren. Der bekannte Dachauer saß zwölf Jahre lang für die CSU im Stadtrat. Er war Dachauer mit Leib und Seele, leidenschaftlicher Theaterspieler, herzlich und leutselig.

Dachau – „Ich finde es unsagbar traurig“, sagte CSU-Ortsvorsitzender Tobias Stephan, als er gestern die schlimme Nachricht erhielt. Am Montag starb Hubert Trinkl in einem Krankenhaus in München nach längerer Krankheit. Er war erst 51 Jahre alt.

Hubert Trinkl, von Freunden und Bekannten Hubsi genannt, absolvierte seine Ausbildung bei der Sparkasse Dachau. Mehr als 20 Jahren war er bei dem Geldinstitut tätig, zuletzt in der Marketingabteilung, bevor er sich 2013 mit einer eigenen Agentur selbstständig machte.

Seine Liebe galt seiner Heimatstadt, dem Brauchtum, dem Volksfest und den Menschen. „Er war immer ein sehr fröhlicher und herzlicher Typ, der gerne in Gesellschaft war“, erzählt Tobias Stephan. Die beiden wohnten in den 2000-er Jahren in Nachbarschaft. Sie waren vor allem über die Politik verbunden. Im CSU-Ortsverband war Trinkl sehr engagiert. Er war drei Jahre lang Stellvertreter der damaligen CSU-Ortsvorsitzenden Gertrud Schmidt-Podolsky, später selbst drei Jahre an der Spitze des Ortsverbands. „Er hat sich dafür eingesetzt, die Politik an die Leute zu bringen“, so Schmidt-Podolsky. Überhaupt sei er auf die Leute zugegangen, „er war ein leutseliger Mensch“. Als Stadtrat – von 2002 bis 2014 – setzte sich Trinkl vor allem für die Belange der Jugend ein, außerdem lag ihm die Kultur am Herzen.

Überall, wo Menschen zusammenkamen, fühlte sich Hubert Trinkl wohl. Er war Faschingsprinz, er trug bei vielen Gelegenheiten seine Dachauer Tracht voller Stolz. Und auf der Bühne war er in seinem Element: Bei den „Etzahausa Theatara“ war er eine treibende Kraft, spielte oftmals die Hauptrollen. „Er war ein Charakter-Volksschauspieler“, so Tobias Stephan.

In seinem Stadtteil Etzenhausen lebte Trinkl viele Jahre lang, später mit seiner Mutter Frieda zusammen, „Hubert hat sich aufopferungsvoll um sie gekümmert“, erinnert sich Gertrud Schmidt-Podolsky. Bei Frieda Trinkl im Garten seien sie oft zusammengesessen. Und die legendären Pfarrfeste von Etzenhausen wären ohne den Hubsi am Grillstand nicht möglich gewesen.

In den vergangenen Jahren war Hubert Trinkl mehr und mehr gezeichnet von seiner Krankheit und zog sich zurück, sogar aus seiner Heimatstadt. Er lebte zuletzt in München, wo er nun auch für immer die Augen schloss.