Versuchte Vergewaltigung im Zug: Opfer (62) unter Schock - beherzte Zeugen überwältigen Angreifer (55)

Von: Katharina Haase

Teilen

Dachau Bahnhof (Symbolbild) © Bundespolizei

In einem Zug von München nach Ingolstadt ist es zu einer versuchten Vergewaltigung gekommen. Der Angreifer verhielt sich extrem aggressiv. Bahn-Mitarbeiter griffen beherzt ein.

Dachau - Gleich mit mehreren Anzeigen rechnen muss wohl ein 55-jähriger Mann aus Gütersloh, der am Donnerstag, 17. Februar, in einem Zug Richtung Ingolstadt unterwegs war.

Wie die Bundespolizei berichtet, war der Mann Fahrgast in einem Regionalzug der Linie RB16, die zwischen München und Ingolstadt verkehrt. Gegen 15 Uhr meldeten mehrere Personen der Polizei, dass in dem Zug, der zu diesem Zeitpunkt am Bahnhof in Dachau stand, mehrere Beteiligte randalierten, worauf die Beamten sich zu einem Einsatz aufmachten.

Schock im Zug ab München: Mann belästigt Frau und droht ihr mit Vergewaltigung

Auslöser der Eskalation war der Deutsche (55) aus Gütersloh, der sich während in der 1. Klasse im Obergeschoss des Doppelstockwagens befunden hatte, wo er auf einem der Sitze lag. Als er sich zum Telefonieren aufsetzte, bemerkte er eine 62-jährige Frau aus Petershausen, die auf einer Vierersitzereihe direkt hinter ihm saß.

(Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Der Mann, der keinen Mund-Nase-Schutz trug, kam der Frau im Verlauf der Fahrt immer näher und hustete schließlich über die Kopfstütze hinweg, worüber die Frau sich erboste. Daraufhin kam ein Deutsche-Bahn-Mitarbeiter (57) der Frau zur Hilfe. Dieser stellte fest, dass der 55-Jährige ohne Ticket unterwegs war. Weil der Mann den Zug dennoch nicht verlassen wollte und die Frau über die vorhergehenden Ereignisse Auskunft gab, verließ der DB-Mitarbeiter den Wagen, um Unterstützung anzufordern.

Übergriff in Regionalzug: Mann belästigt Frau und wird handgreiflich - Zeugen eilen ihr zur Hilfe

Die Frau wollte den Waggon nun ebenfalls verlassen, wurde aber von dem 55-Jährigen daran gehindert, der sie nun stark bedrängte und verbal beleidigte. Schließlich drückte er sie in ihren Sitze und berührte sie mehrfach unsittlich. Schließlich drohte er der 62-Jährigen verbal mit Vergewaltigung und begann seine Hose zu öffnen. Als die Frau sich wehrte, kam es zu einem Gerangel und der der Angreifer schlug ihr ins Gesicht.

(Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Die 62-Jährige rief nun um Hilfe und flüchtete aus dem Waggon. Zwei weitere Fahrgäste, 15 und 46 Jahre alt und ebenfalls aus Petershausen, hörten die Rufe der Frau und eilten ihr zu Hilfe. Auch der Bahn-Mitarbeiter kam zurück, wurde jedoch von dem 55-Jährigen verletzt, all dieser ihm den Ellenbogen ins Gesicht rammt und den Inhalt eines Kaffeebechers überschüttete.

Nach Übergriff in Zug: Angreifer erhält mehrere Anzeigen - Opfer unter Schock

Der DB-Mitarbeiter erlitt Prellungen und musste seinen Dienst abbrechen. Die Frau stand nach den Geschehnissen unter Schock und wurde von ihrem, durch die Beamten informierten, Ehemann abgeholt. Der 55-jährige Angreifer, der sich nach einer Blutprobe als nüchtern erwies, wurde festgenommen und wird am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Ihm wird neben Leistungserschleichung, Beleidigung, Bedrohung und Köperverletzung auch ein sexueller Übergriff unter Gewaltanwendung vorgeworfen. Dass er auch noch gegen das Infektionsschutzgesetz verstieß, dürfte dabei wohl fast zur Nebensache geraten. Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie hier.