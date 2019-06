Brand auf einem Balkon in Dachau-Ost

Zu vier Einsätzen musste die Freiwillige Feuerwehr Dachau am Pfingstsamstag ausrücken - unter anderem zu einem Brand auf einem Balkon.

Dachau - Die Freiwillige Feuerwehr Dachau ist am Pfingstsamstag gegen 22.40 Uhr alarmiert worden: In der Adam-Stegerwald-Straße wurde ein Brand auf einem Balkon im vierten Stockwerk gemeldet. Der Einsatz war der dritte von insgesamt vier an diesem Tag.

Beim Eintreffen in der Adam-Stegerwald-Straße waren die Flammen in einem Blumenkasten bereits durch Anwohner gelöscht worden, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Atemschutztrupp führte mit einem Kleinlöschgerät Rest-Löscharbeiten durch. Nach einer guten halben Stunde konnten alle Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wieder abrücken.

Dieser Einsatz war einer von vier am Samstag, so die Feuerwehr: Es folgte um 23.17 Uhr noch eine Ölspur in der Sudetenlandstraße, wo die Feuerwehrhelfer eine etwa 300 Meter lange Verunreinigung beseitigen mussten. Begonnen hatte der Tag mit einem Einsatz in Dachau-Ost, wo die Brandmeldeanlage eines Hauses ausgelöst hatte. Gebrannt hat es nicht, vermutlich hatte ein Rauchmelder auf leicht angebrannt Speisen reagiert, so die Feuerwehr. Um 12.25 folgte eine Straßenreinigung: Bei einem Auto in der Augustenfelder Straße war die Antriebswelle gerissen und das gesamte Hydrauliköl ausgelaufen.

dn