Tafel erbost über dreiste Trickser

Dachau - Die Dachauer Tafel feiert am 15. Januar ihr 15-jähriges Bestehen. Die Einrichtung, die kostenlos Lebensmittel an Bedürftige verteilt, ist ein Erfolgsprojekt des Kreisverbands des BRK. Dennoch gibt es Probleme. Mit dreisten Tricksern. Und mit dem Personal. Das nämlich wird aus Alters- und Gesundheitsgründen immer weniger.

Gerlinde Hinteregger (60, Name geändert) hat große Angst, dass sie nicht mehr versorgt werden kann. Die Dachauerin ist stark übergewichtig und schwer lungenkrank. Die Hartz-IV-Empfängerin ist nicht mehr in der Lage, mittwochs in die Brunngartenstraße zu gehen, um sich bei der Dachauer Tafel mit dem Nötigsten für die kommenden Tage zu versorgen. Das erledigt eine Bekannte für sie. Nur: „Ich habe gehört, dass die Betreuer nichts mehr abholen dürfen“, sagt sie voller Sorge. Tafel-Chefin Edda Drittenpreis kann Gerlinde Hinteregger beruhigen: „Selbstverständlich können Dritte weiter abholen“, meint sie. Sie weist jedoch darauf hin, dass es immer mehr Bedürftige gebe, die aus Bequemlichkeit versuchen würden, Dritte einzusetzen, um sich Wartezeiten zu ersparen.

Bei der Dachauer Tafel, die unter der Ägide des BRK-Kreisverbandes steht, haben derzeit rund 1400 Bedürftige einen Berechtigungsschein, der mit einem farbigen Punkt gekennzeichnet ist. Sechs Farben gibt es, und einen Plan, der rollierend die Zeiten vorgibt, wann welche Farbe bei der Verteilung der Lebensmittel dran ist. Jede Farbe ist gleich oft verteilt. Immer mittwochs werden von 9 bis gegen 18 Uhr die Waren ausgegeben. Steht beispielsweise im Plan: „Blau“ ab 9 Uhr, dann können alle Bedürftigen mit dem Berechtigungsschein „Blau“ so lange sie möchten in die Räume der Tafel in der Brunngartenstraße hinein. Erst wenn der letzte „Blaue“ gegangen ist, kommt die nächste Farbe dran. Das System ist gerecht, dennoch gibt es lange Wartezeiten. Zu lange für manche Bedürftige – sie versuchen, zu tricksen.

Denn bei der Tafel können für Notleidende wie Gerlinde Hinteregger, die nicht selbst zur Abgabe kommen können, dritte Personen die Lebensmittel abholen. Diese Helfer können schon vor 9 Uhr ins Haus. Und das nutzen manche aus. Immer mehr Bedürftige schalten Vertreter ein. „Dabei benutzen sie alle möglichen Ausreden“, sagt Edda Drittenpreis. Damit die Ausgabe gerecht abläuft, müssen sie und ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter auf der Hut sein.

Doch das wird immer schwieriger, denn die Zahl Bedürftigen ist laut Drittenpreis seit der Flüchtlingswelle im vergangenen Jahr gestiegen, wohingegen die Zahl der Ehrenamtlichen kontinuierlich schrumpft. Waren es vor fünf Jahren noch um die 100, sind es heute nurmehr 82. Sie seien „aus Alters- und Gesundheitsgründen“ ausgeschieden, wie die Tafel-Chefin sagt. Manche aber auch, weil sie frustiert waren? Gerlinde Hinteregger jedenfalls hat gehört, dass es einige Mitarbeiter leid gewesen seien, sich von den Bedürftigen an der Nase herumführen zu lassen.

(zim)

Die Dachauer Tafel feiert ihr 15-jähriges Bestehen am kommenden Sonntag, 15. Januar, in den Räumen in der Brunngartenstraße 5. Beginn ist um 11 Uhr.