Sechs Einsätze in der Silvesternacht

Die Zahl der Einsätze hielt sich laut Dachauer Polizei in Grenzen. Doch brachten sechs Einsätze Aufregung in einen ruhigen Abend.

Ruhiger Jahreswechsel für Polizei

Dachau – Der Jahreswechsel verlief aus Sicht der Polizei ruhig, die Zahl der Einsätze hielt sich in Grenzen. Nur ein Vorfall in Schwabhausen sorgte kurzfristig für Aufregung.

Um 20.51 Uhr ging ein Überfallalarm auf ein Einfamilienhaus in Schwabhausen bei der Polizei ein. Darin fand gerade eine Silvesterparty statt.

1) Schwabhausen: Kind löst Fehlalarm aus

Es stellte sich aber schnell heraus, dass ein Besuchskind den Alarm ausgelöst hatte, das beim Spielen aus Versehen den Alarmknopf gedrückt hatte.

Bereits um 20 Uhr meldeten Anwohner der Kirchenstraße in Altomünster, dass dort ein Briefkasten gesprengt worden war. In einen Kasten der relativ großen Anlage wurde ein Silvesterkracher geworfen.

2) Altomünster: Böller zerschießt Briefkastenanlage und zerstört Mauer

Die Sprengkraft war so groß, dass ein Briefkastentürchen regelrecht in die gegenüberliegende Hecke „geschossen“ wurde. Die gesamte Briefkastenanlage wurde zerstört, zudem das Mauerwerk des Wohnhauses beschädigt.

Aufgrund der Schäden geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen illegal eingeführten oder gar selbst gebastelten Silvesterkracher handelte. Die Polizei hofft auf Zeugen.

3) Dachau: Jugendliche werfen Einkaufswagen in Amper

Einen „Spaß“ erlaubten sich kurz vor Mitternacht mehrere Jugendliche, als sie von der Brücke in der Erich-Ollenhauer-Straße in Dachau aus einen Einkaufswagen in die Amper warfen. Die Jugendlichen waren zwar von einem Zeugen beobachtet worden, konnten aber noch vor dem Eintreffen der Polizei das Weite suchen.

4) Dachau: Brennende Mülltonen

Gegen 4 Uhr nachts meldete ein Anwohner der Friedrich-Ebert-Straße in Dachau zwei brennende Mülltonnen, die durch die Feuerwehr gelöscht werden mussten.

5) Karlsfeld: Fiat-Fahrerin nimmt Vorfahrt

Auf einen Streifenwagen konnten die Beamten der Polizei Dachau verzichteten, nachdem am 31. Dezember um 19.58 Uhr eine 21-jährige Frau aus Karlsfeld direkt vor der Polizeiinspektion aus der Dr.-Höfler-Straße nach links in die Augsburger Straße einbiegen wollte.

Die junge Fiat-Fahrerin übersah einen von links kommenden Volvo und nahm diesem die Vorfahrt, so dass es zum Zusammenstoß kam. Quasi ein „Heimspiel“ für die Polizeibeamten, die schnell zur Fuß zur Unfallaufnahme gehen konnten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

6) Indersdorf: Mit zwei Promille in den Straßengraben

Nicht ganz nüchtern war ein 20-jähriger Seat-Fahrer, als er von Dachau Richtung Indersdorf fuhr. Um 3.35 Uhr kam der 20-Jährige an der Indersdorfer Gabel mit seinem Pkw rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.

Zuvor hatte der junge Mann noch eine ihm unbekannte junge Dame aufgelesen und mitgenommen, die bei dem Unfall auf dem Beifahrersitz saß. Verletzt wurde durch den Unfall keiner der beiden Insassen, jedoch war der Fahrer mit fast zwei Promille so alkoholisiert, dass er sich bei der PI Dachau einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten.

pid