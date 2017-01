Dachau feiert wieder Fasching auf dem Rathausplatz

Bereits zum vierten Mal in Folge veranstaltet die Stadt Dachau gemeinsam mit Radio Gong 96.3 am Samstag, 25. Februar, eine Faschingsfeier auf dem Rathausplatz.

Bei der „Faschingsfeierei mit Gong 96,3“ sorgt Morningman Mike Thiel für „Spitzen- Faschingsknaller und die besten aktuellen Hits“, wie die Stadt in einer Pressemitteilung ankündigt. Von 13 bis 18 Uhr heißt es dann wieder für alle Dachauer und die Narren der Region: „1-2-3 gute Laune!“ Der Eintritt ist natürlich frei. Essen und Getränke gibt es ausreichend an den aufgebauten Essensständen am Rathausplatz.

Zur Sicherheit der Narren ist das Mitbringen von Glasflaschen auf dem gesamten Veranstaltungsgelände auch in diesem Jahr untersagt. Glasflaschen müssen an der Eingangskontrolle zum Rathausplatz abgegeben werden.

dn