Luna lebt – und sieht wieder

Vergiftete Hündin hat sich erholt

Dachau - Die Chancen standen laut Tierärzten schlecht. Doch die achtjährige Hündin Luna hat eine Schneckenkorn-Vergiftung überlebt. Auch ihre Erblindung war zum Glück nicht von Dauer.

Luna tippelt durch die Wohnung, bellt und gibt Pfote: Dem Golden Retriever von Dachauerin Edeltraud Knöbl geht es wieder gut. Die achtjährige Hündin war vor rund einem Monat vermutlich mit Schneckenkorn vergiftet worden. Luna kämpfte tagelang um ihr Leben.

Knöbl: „Schädlingsgift war in Köder versteckt“

Besitzerin Edeltraud Knöbl erzählte, dass das Schädlingsgift in einem Köder versteckt war. Denn „ihr Hund rührt Schneckenkorn normalerweise nie an.“

In der Tierklinik in Germering retteten Veterinäre der Hündin aus Dachau in der Nacht das Leben. Denn der zuerst behandelnde Tierarzt habe nach der Vergiftung zwei Mal die falsche Diagnose gestellt.

Tierärzte zweifelten, ob Luna durchkommen würde

Über zwei Stunden lang versuchten die Ärzte das Gift aus Lunas Körper zu bekommen. Sechs Mal pumpten sie den Verdauungstrakt des Tieres leer. Außerdem erblindete die Hündin durch das Nervengift.

Die Tiermediziner versetzten Luna sogar ins Koma und machten dem Frauchen keine große Hoffnung, dass der Golden Retriever überleben würde.

Luna kann wieder sehen

Doch nach drei Tagen voller Ungewissheit darüber, ob Luna durchkommen würde, erholte sich der Hund tatsächlich. „Die Tierärzte päppelten Luna mit spezieller Diätnahrung auf“, erzählt Edeltraud Knöbl. Auch Lunas Erblindung war nicht von Dauer. Heute kann sie wieder sehen.

„Man merkt ihr die Vergiftung schon noch an“, stellt das 61-jährige Frauchen fest. Luna schläft immer noch relativ viel und geht „alles ruhiger an.“ Edeltraud Knöbl merkt das auch beim Gassigehen, wenn Luna herumschnüffelt. „Der Hund ist wahnsinnig vorsichtig.“ Das befreundete Ehepaar, bei dem das Unglück passierte, lässt Luna nicht mehr unbeaufsichtigt in seinen Garten.

Knöbl hofft, das ihre Luna von der Vergiftung keine Spätfolgen wie Leberschäden davonträgt. Aber auch die behandelnde Tierärztin in Germering sei guter Dinge. „Die Klinik ist fachlich und auch im Umgang mit dem Tier einfach super gewesen“, lobt die Dachauerin.

Knöbl ärgert sich über Lunas Tierarzt

Nur eine Sache ärgert Knöbl. Lunas Tierarzt, der die falsche Diagnose (Überanstrengung, falsche Ernährung) stellte, habe ihr doch prompt die richtige Diagnose „Vergiftung“ in Rechnung gestellt. Als die Dachauerin den Tiermediziner darauf ansprach, habe er sie aus seiner Praxis geworfen. „Ich bin menschlich sehr enttäuscht“, gesteht Knöbl.

Die 61-Jährige erklärt, sie habe mit der Geschichte nicht dem Tierarzt – der namentlich nicht genannt wurde – schaden wollen, sondern vielmehr die Öffentlichkeit auf Giftköder für Hunde sensibilisieren wollen.

Hundebesitzerin hat Anzeige erstattet

Auch deshalb erstattete Knöbl Anzeige. Diese wird laut der Dachauerin aber voraussichtlich eingestellt werden. „Aber es ist gut, dass sie aufgenommen wurde.“ Vielleicht ergebe sich dadurch irgendwann doch noch eine neue Spur zum Täter.

Insgesamt haben alle Maßnahmen zur Rettung des Golden Retrievers 2500 Euro gekostet.

Maximilian Pichlmeier