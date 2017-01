Im Handy steckt viel „graue Energie“

Energieratgeber für junge Menschen

Indersdorf - Wie lassen sich junge Menschen für den Klimaschutz begeistern? Diese Frage haben sich Schüler des Gymnasiums Markt Indersdorf in ihrem Projekt-Seminar über Erneuerbare Energien gestellt. Das Ergebnis: ein Energieratgeber, eine grüne Broschüre mit Artikeln rund ums Energiesparen und den Klimaschutz.

Das Projekt über Erneuerbare Energien, eine Zusammenarbeit des Seminars unter Leitung von Chemielehrer Dominik Bichler mit dem Landratsamt, ist im großen Sitzungssaal vorgestellt worden. „Wir wollen den Ratgeber an allen Schulen im Landkreis verteilen“, kündigte Landrat Löwl an. Zudem soll der Ratgeber auch in Arztpraxen ausgelegt werden. 1000 Stück stark ist die Auflage dafür. Das Landratsamt kam laut Löwl außerdem für die Druckkosten der Broschüren im niedrigen dreistelligen Bereich auf.

„Wir haben uns überlegt, welche Themen sich für unsere Zielgruppe am besten eignen“, erklärte GMI-Schüler Sven Doll. Der Ratgeber sei an junge Menschen gerichtet, da sich die Zwölftklässler in diese Zielgruppe „selbst gut hineinfühlen“ können. Außerdem haben „junge Leute oft keine Meinung zum Klimaschutz.“ Die Themenauswahl der einzelnen Artikel in der Broschüre haben die Schüler selbst getroffen. Das erklärt auch einen Artikel mit dem Namen „Die versteckte Energie im Smartphone.“

Schüler Jonas Felber berichtet darin, wieviel so genannter „grauer Energie“ im Smartphone steckt: Ganze 220 Kilowatt an Energie werden für Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung eines Handys benötigt. Das haben die Schüler aus Daten des Energie-Atlases Bayern und des Umwelt-Bildungs-Zentrums Steiermark recherchiert.

Dazu finden Leser einen „So geht’s“-Kasten mit Tipps. „Wenn sich die jungen Leute auch nur die Tipps durchlesen und Gedanken machen, haben wir einiges erreicht“, meint Sven Doll. Vielleicht entscheide sich der ein oder andere ja auch dagegen, jedes Jahr ein neues Handy zu kaufen, so die Schüler. Auch das ist einer der Tipps aus dem Energieratgeber. Die Infos haben die Schüler in der Broschüre ähnlich aufbereitet.

Darüberhinaus empfehlen die Zwölftklässler zum Thema Internetkonsum: „Bewussterer Umgang beim Surfen, indem du dir zuerst überlegst, was du suchen willst!“ Denn alleine die Suchmaschine Google verbrauche bei fast acht Milliarden Suchanfragen pro Tag immerhin rund 2000 Megawattstunden.

Auch zum Thema Ernährung empfehlen die GMI-Schüler: „Beim Einkaufen den Saisonkalender berücksichtigen!“ Dieser ist ebenfalls im Energieratgeber abgedruckt und zeigt, wann Obst und Gemüse „umweltfreundlich“ verzehrt werden kann. „Wir haben das Thema ausgewählt, da Leute in unserem Alter den Haushalt auch schon selbst machen“, ergänzte Schüler Matthias Fastus.

Im November 2015 fingen die Schüler mit der Arbeit am Projekt an, eine Note vergibt Lehrer Dominik Bichler erst im Januar. Die Gymnasiasten selbst hat das Projekt aber schon um eine Erkenntnis reicher gemacht. Sven Doll meinte: „Wir haben unser eigenes Verhalten hinterfragt, ob wir da nicht etwas verbessern können.“ Die Schüler würden sich freuen zu erfahren, wie der Energieratgeber an den anderen Schulen ankommt.

Maximilian Pichlmeier