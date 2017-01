Völkerverluste sind vorprogrammiert

Der Kreisimkerverein Dachau warnt vor dem großem Bienensterben

Der Kreisimkerverein Dachau spricht von einem mäßigen Bienenjahr. Bei der Übergabe von Honig im Landratsamt machten die Verantwortlichen deutlich, dass es auch in Zukunft nicht rosig für die Insekten aussieht.

Landkreis – Der Kreisimkerverein Dachau hat Landrat Stefan Löwl 50 Gläser naturreinen Bienenhonig übergeben. Der Honig wurde von den Bienen am Lehrbienenstand in Markt Indersdorf geerntet. Die beiden Vorsitzenden des Vereins, Walter Niedermeier und Walter Schöttl, überreichten die gesunde Süßigkeit an den Landkreis Dachau, der sie an soziale Einrichtungen weiterreichen wird.

„Wir möchten mit dieser Spende die Bevölkerung des Landkreises auf die wichtige Bestäubungsleistung der Bienen, aber auch auf die hohe Qualität des Honigs aus der Gegend des Landkreises Dachau hinweisen“, sagen Niedermeier und Schöttl. Der Kreisimkerverein Dachau verzeichnete in diesem Jahr nach eigenen Angaben ein eher mäßiges Bienenjahr. Vor allem durch die fehlende Tracht, also der Honig, den die Honigbienen in den heimischen Bienenstock eintragen und nicht selbst verbrauchen, im späten Frühling und Sommer, bedingt durch die intensivere Landwirtschaft, können sich die Bienenvölker nicht vollwertig entwickeln, so dass über den Winter Völkerverluste vorprogrammiert sind.

Denn: Weit wichtiger für die Natur als der Honigertrag ist die Bestäubungsleistung der Bienen für die heimische Pflanzenwelt. Denn 80 Prozent der Bestäubungsleistung der Obstbäume übernimmt die Honigbiene. „Deshalb ist es wichtig, dass in jedem Dorf Bienenvölker gehalten werden, um auch bei kühlen Frühjahrstemperaturen genügend Bienen als Bestäuber zu haben“, sagen die Imkervereinsvorsitzenden. Bienen gelten als wichtiger Indikator für eine gesunde Umwelt. Entscheidend für gesunde Bienenvölker sei eine gute Versorgung der Bienen mit genügend Blütenpollen das ganze Jahr hindurch. „Leider haben unsere Bienen nur noch im Frühjahr einen reich gedeckten Tisch. Später im Sommer gibt es kaum mehr genügend Nahrung für die Bienenvölker“, so Walter Niedermeier und Walter Schöttl.