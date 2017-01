Wiedergefundenes KZ-Tor soll nicht mehr nach Dachau

In Norwegen entdeckt: das gestohlene KZ-Tor.

Replik bleibt hängen

Dachau - Das in Norwegen wiedergefundene KZ-Tor aus Dachau wird nicht mehr am Eingang eingehängt. Es soll im Museum ausgestellt werden.

Das gestohlene KZ-Tor aus Dachau wird aller Voraussicht nach im Museum der Gedenkstätte ausgestellt werden. Am Eingang bleibt die Replik eingehängt. Offiziell wird Karl Freller, der Vorsitzende der Stiftung Bayerischer Gedenkstätten, dem Stiftungsrat diesen Vorschlag zwar erst Mitte Februar machen. Bereits jetzt habe er aber aus vielen Gesprächen die Rückmeldung bekommen, dass die Mehrheit zu dieser Lösung tendiert. „Durch den Diebstahl und die Medienberichterstattung in mehr als 30 Sprachen ist die Tür nun noch gefährdeter“, sagt er. „Wir wollen trotz Videokameras und verstärktem Wachpersonal kein Risiko eingehen, dass sie noch einmal gestohlen wird.“ Damit folgt die Stiftung dem Vorbild der KZ-Gedenkstätte Auschwitz. Der dort vor Jahren gestohlene „Arbeit macht frei“-Schriftzug ist mittlerweile auch im Museum ausgestellt.

Mit dem Anfang Dezember in Norwegen wiedergefundenen Tor soll in der Ausstellung auch die Geschichte des Diebstahls aufgearbeitet werden, kündigt Freller an. „Wir gehen davon aus, dass dieses Thema die Besucher besonders interessieren wird – auch wenn ein entscheidender Teil der Geschichte fehlt.“ Damit meint er die Täter, sie sind noch nicht ermittelt. Noch hat Freller die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Polizei einen entscheidenden Hinweis bekommen könnte.

Das Tor muss in Norwegen noch identifiziert werden. Eine reine Formsache, sagt Freller. „Es gibt keinen Zweifel.“ Vermutlich wird er Gabriele Hammermann, die Leiterin der Dachauer Gedenkstätte, nach Norwegen begleiten. Wann sie das Tor abholen lassen, steht noch nicht fest. Freller kündigte aber an, es werde in naher Zukunft passieren.