Schlechte Noten von den Radfahrern

CSU-Umfrage zur Münchner Straße

Dachau - Die CSU-Stadtratsfraktion wollte wissen, was die Bürger von der umgestalteten Münchner Straße halten. Im Oktober wurden rund 100 Passanten befragt, die Fragebogen inzwischen ausgewertet – und siehe da: Eines der Ergebnisse kommt der CSU gerade recht.

Im Oktober führte die Stadtratsfraktion der CSU Dachau zusammen mit dem Ortsverband eine Befragung von Passanten in der Münchner Straße durch. Ziel war es herauszufinden, wie die Menschen die umgestaltete Münchner Straße bewerten. Wie berichtet, läuft seit August eine einjährige Testphase mit nur zwei Spuren und einer Multifunktionsspur in der Münchner Straße, dazu Fahrradschutzstreifen und Verkehrsinseln. Es wurden 105 Passanten befragt. 97 der Fragebogen konnten ausgewertet werden, wie die CSU in einer Pressemitteilung erklärt.

„Eine der interessantesten Aussagen hatte allerdings mit der Münchner Straße nicht direkt etwas zu tun“, so CSU-Stadtrat Wolfgang Reichelt in der Presseerklärung. In einer offenen Frage, in der die Befragten angeben konnten, was sie sich wünschen, habe fast jeder Vierte gesagt, „dass man sich eine Umgehungsstraße wünsche“ – was den Kurs der CSU im Hinblick auf die Nord-Ostumfahrung unterstütze, so Stadtrat Peter Strauch.

Die CSU-Fraktion kündigt auf der Basis der Aussagen der knapp 25 Bürger an, das Werben auf allen politischen Ebenen zu intensivieren, um die Nord-Ostumfahrung höher priorisiert zu bekommen. Bei den Haushaltsberatungen hatte die CSU schon gefordert, dass die Gelder für die Umfahrung wieder eingestellt werden: grob drei Millionen Euro im Jahr 2019 und 10,5 Millionen im Jahr 2020. Allerdings stimmte nur die CSU für diesen Antrag. „Wir werden weiter dafür kämpfen, dass die Umfahrung kommt“, so Fraktionsvorsitzender Florian Schiller.

Doch zurück zur Münchner Straße: Laut CSU-Umfrage bewerteten die Fußgänger die Münchner Straße durchgehend besser als der Durchschnitt der anderen Verkehrsteilnehmer. „So ist für die Fußgänger vor allem die Sicherheit für sie selbst, aber auch für die Radfahrer besser als vorher“, so Reichelt. Auch die Attraktivität als Einkaufsstraße empfinden die Fußgänger als besser. Dahingegen bewerten laut Reichelt die Radfahrer die Straße nach dem Umbau deutlich schlechter als die anderen Verkehrsteilnehmer. Insbesondere die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und die Parkplatzsuche für Autofahrer bewerten die Radfahrer wesentlich schlechter. In den Gesprächen seien den CSU-Stadträten auch mehrere Verkehrsunfälle mit Radfahrern geschildert worden, die von ausparkenden Autos angefahren wurden, so Reichelt. Einige Radfahrer weigerten sich aus diesem Grund, den Fahrradschutzstreifen zu nutzen. Diejenigen, die mit dem Auto in der Münchner Straße unterwegs sind, bewerten die umgestaltete Straße „sehr differenziert“. „Sie sehen die Sicherheit für den Autofahrer, die Parkplatzsuche und die Attraktivität als Durchfahrtstraße besser als der Durchschnitt“.

Auf die Frage, was an der umgestalteten Münchner Straße noch geändert werden soll, gaben laut Reichelt 21 Personen an, dass die Radfahrer vom Gehweg auf die Straße bzw. den Fahrradschutzstreifen gebracht werden sollen. Acht Personen gaben an, sie wollen den Schutzstreifen zwischen den Gehweg und die Parkplätze, also weg von der Straße verlegen.

Die CSU will am Ball bleiben und weiterhin erfragen, was die Menschen von der Umgestaltung halten. Das wird übrigens auch die Stadt Dachau tun – mit einer etwas ausführlicheren Umfrage: Anwohner, Geschäftsleute, Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer können dann mitteilen, wie sie mit der neuen Münchner Straße zurechtkommen. Auf Basis dieser Ergebnisse wird im Sommer entschieden, ob die Straße so bleibt – oder eben nicht.

dn