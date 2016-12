Die gute Seele der Feuerwehr geht

Der Seelsorger Albert Wenning wurde von den Landkreisfeuerwehren verabschiedet

Dachau - Albert Wenning geht in den Ruhestand. Nun wurde er von den Feuerwehren verabschiedet. Lange Zeit war er dort die „gute Seele“, hatte stets ein offenes Ohr – Tag und Nacht. Er stand bei vielen schrecklichen Ereignissen an der Seite der Feuerwehrler. Aber auch bei den schönen.

Albert Wenning ist in einer Feierstunde von den Landkreisfeuerwehren offiziell als „Fachberater Seelsorge“ verabschiedet worden. Landrat Stefan Löwl und Kreisbrandrat Franz Bründler ließen in ihren Laudationes das Wirken des Feuerwehrseelsorgers Revue passieren.

Bereits 1971 ist Albert Wenning in die Feuerwehr Dachau eingetreten und leistete hier Jahrzehnte lang aktiven Feuerwehrdienst. Mit Gründung des Kreisfeuerwehrverbandes Dachau im Jahr 1995 übernahm er dann die Seelsorge für Kameraden, und für die Zivilpersonen, die Opfer von Unglücken wurden. Bei unzähligen Schadensereignissen auf Kreis- und Bezirksebene leistete Diakon Albert Wenning zu jeder Tages- und Nachtzeit unschätzbare Hilfe und spendete Opfern, Angehörigen und Einsatzkräften Trost und Zuversicht. Und so wurde er im April 2000 von Landrat Hansjörg Christmann zum „Fachberater Seelsorge“ innerhalb der Kreisbrandinspektion Dachau bestellt.

Auf seine Initiative hin wurde der inzwischen schon zur Tradition gewordene Gottesdienst zum Florianstag am Petersberg ins Leben gerufen, aber auch der alljährlich stattfindende Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Feuerwehrkameraden des Bezirksfeuerwehrverbandes Oberbayern in München-Riem wurde von ihm mitgestaltet.

Durch seine unaufdringliche und freundliche Art ist er stets ein gefragter Gesprächspartner – in schwierigen wie auch den schönen Momenten des Lebens. So war er in Feuerwehrkreisen ein beliebter Geistlicher für Taufen, Hochzeitsfeiern, Gottesdienste und Fahrzeugsegnungen.

Für seine langjährigen Verdienste erhielt Wenning bereits das Bayerische Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber und das Steckkreuz des Feuerwehr-Ehrenzeichens. Doch als Krönung seiner Amtszeit erhielt er nun die Verdienstmedaille des Landkreises Dachau in Silber und das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold. Als Dankeschön bekam Wenning von der Kreisbrandinspektion auch eine Woche Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim in Bayrisch Gmain geschenkt.