Eisern durchgehalten

Senia und Rudolf Gruber aus Dachau sind seit 65 Jahren verheiratet

Dachau – Das seltene Eiserne Hochzeitsjubiläum konnten Senia und Rudolf Gruber aus der Fünfkirchner Straße in Dachau jetzt feiern. Zum Gratulieren kamen die fünf Kinder, weitere Familienmitglieder und für die Stadt Dachau Bürgermeister Kai Kühnel.

Wie wenn er es selbst noch gar nicht so recht glauben könnte, wiederholte Rudolf Gruber immer wieder, dass er mit seiner Senia nunmehr 65 Jahre verheiratet sei. Kennengelernt hatten sich die beiden in Dachau-Ost im damaligen „Lager“. „Sie arbeitete beim Pfarrer“, erinnerte sich Rudolf Gruber. 1948 war er aus Schröttersburg / Plock in Polen mit der Bahn in Allach angekommen. Wolfgang Huber vom gleichnamigen Autohaus in der Rothschwaige holte ihn und andere mit einem Lastwagen ab und fuhr sie ins Durchgangslager in der Rothschwaige. Von dort ging es 1949 weiter nach Dachau-Ost.

Seine Frau Senia war 1946 als Zwölfjährige mit einem Kindertransport aus Janov nahe Radomsko in Polen bei 37 Zwischenaufenthalten nach Dachau-Ost gebracht worden. Nach verschiedenen Tätigkeiten meist am Bau kam Rudolf Gruber 1962 zu MAN, wo er als Fräser bis zu seinem Vorruhestand arbeitete. Nach zwei Jahren wechselte er in die reguläre Rente, die er nun schon seit 25 Jahren genießt.

Senia Gruber zog erst die fünf Kinder, drei Mädchen und zwei Buben, groß. Als die aus dem Haus waren, suchte sie sich bei einer Blusenfabrik in der Puchheimer Straße in Dachau eine Arbeit. Das Ehepaar gab vor 26 Jahren seine große Wohnung in der Würmstraße auf und zog in eine kleinere in der Fünfkirchnerstraße. Ohne Kinder sei die auch ausreichend, bemerkte Rudolf Gruber.

Heilig Abend verbrachten Rudolf und Senia Gruber bei ihrer ältesten Tochter und den Enkeln. Mit insgesamt fünf Kindern, fünf Enkeln und zwei Urenkeln (25 und 17 Jahre alt) wäre das in der Wohnung der Jubilare auch zu eng geworden. Am ersten Feiertag ging es dann zum Sohn nach Moosburg.

Rudolf Gruber fährt mit seinen 86 Jahren immer noch selbst Auto. Im Sommer hält sich der rüstige Jubilar durch Radtouren fit, und auch in der kalten Jahreszeit geht er jeden Nachmittag raus. Denn Beweglichkeit ist ihm wichtig, gerade auch weil seine Frau hier schon etwas eingeschränkt ist und schlecht sieht.

Auf die Frage, wie man es schafft, solange verheiratet zu sein, antwortete Rudolf Gruber mit einem Wort: „Durchhalten.“

