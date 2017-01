Edeka übernimmt beide Filialen in Dachau

Nach Aus von Tengelmann

Dachau - Der Verkauf der beiden Tengelmann-Märkte in Dachau an Edeka ging zu Jahresbeginn über die Bühne. Im Herbst soll umgeflaggt werden.

Aus Rot wird Gelb, aus Tengelmann wird Edeka. Zum 1. Januar sind die beiden Tengelmann-Märkte in der Stadt Dachau offiziell an Edeka verkauft worden – und sie werden Edeka-Märkte. Bisher merken die Kunden noch nichts, doch im Herbst dieses Jahres soll offiziell umgeflaggt werden. Dies teilte die Pressestelle von Edeka Südbayern auf Anfrage den Dachauer Nachrichten jetzt mit.

Die Sprecherin weist darauf hin, dass Edeka auch eine Erweiterung des Sortiments in den beiden Märkten in der Schleißheimer Straße und der Münchner Straße anstrebe. Edeka freue sich sehr, „die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kaiser’s Tengelmann in der Edeka-Familie begrüßen zu dürfen.“ Dadurch würde Edeka zum Erhalt von mehr als 5000 Arbeitsplätzen in Südbayern beitragen.

Die Übernahme der Tengelmann Filialen durch Edeka war lange umstritten. Zuerst hatte das Bundeskartellamt die Übernahme verboten, bevor diese von Bundeswirtschaftsminister Siegmar Gabriel per Ministererlaubnis wieder ermöglicht wurde. Gegen diese Erlaubnis hatte dann der Konkurrent Rewe geklagt und vor Gericht Recht bekommen. Erst im Dezember einigten sich Rewe und Edeka auf eine Aufteilung der früheren Tengelmann Märkte. Bereits im Dezember teilte die Pressestelle von Rewe auf Anfrage mit, dass die Dachauer Märkte nicht von Rewe übernommen würden.

Bernhard Hirsch