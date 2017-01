Frau (67) angefahren

Dachau – Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, bei dem eine 67-jährige Frau angefahren wurde.

Die 67-jährige Dachauerin war am Montag gegen 9.20 Uhr zu Fuß auf dem Weg zu ihrem Hausarzt. In der Königsberger Straße fuhr ein Fahrzeug aus dem Rewe-Parkplatz aus und touchierte die Frau. Sie stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer hielt an und brachte die Frau zum Arzt. Allerdings gab der Fahrer nicht seine Personalien an, noch meldete er den Vorfall bei der Polizei. Die Frau erinnert sich, dass das Fahrzeug weiß und der Fahrer etwa 60 Jahre alt war. Zeugen sollen sich unter 0 81 31/56 10 melden.

