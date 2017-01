Zwei Frontalzusammenstöße

Schneeunfälle im Landkreis Dachau

Dachau - Der Wetterumschwung hat am Mittwoch im Landkreis zu zwei schweren Verkehrsunfällen geführt. Ein Autofahrer musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.

Eine schwer verletzte Person und ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro waren die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag auf der B 471 bei Bergkirchen, ereignete. Gegen 14 Uhr fuhr ein 26-jähriger Maisacher mit einem Opel auf der rechten Spur der B 471 in Richtung Fürstenfeldbruck. Infolge starker Schneeverwehungen kam der Fahrzeugführer schließlich von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei in ihrem Pressebericht mitteilte. Ein Ausweichmanöver des entgegenkommenden Lkws mit Anhänger, in dem ein 55-jähriger Leipziger saß, reichte nicht mehr aus, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß kam. Dies hatte zur Folge, dass der Pkw in das Feld geschleudert und der Lkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Anhänger des Lkws blieb schließlich quer auf der Fahrbahn stehen, sodass die komplette Fahrbahn versperrt wurde. Der Pkw-Fahrer konnte erst mit Hilfe der Feuerwehr aus Günding, Feldgeding sowie des THWs schwer verletzt geborgen werden. Im Anschluss wurde er mit einem Helikopter in das Klinikum Harlaching gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 471 musste in diesem Bereich für rund fünf Stunden voll gesperrt werden. Die Feuerwehren Günding und Feldgeding sowie das THW waren bei dem Unfall im Einsatz.

Eine starke Schneewehe war die Ursache für einen Frontalzusammenstoß am Mittwochfrüh gegen 6.45 Uhr auf der B 13 bei Haimhausen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord und der Polizei Dachau geriet eine 30-jährige Rumänin, die in Fahrenzhausen wohnt, mit ihrem Dacia auf Höhe Maisteig auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Lastwagen eines 62-jährigen Kraftfahrers, der für ein Unternehmen aus dem Raum Starnberg unterwegs war. Bei dem Unfall zogen sich beide Wagenlenker leichte Verletzungen zu, die in der Amper-Klinik Dachau versorgt wurden. Die B 13 war stundenlang gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro. Die Feuerwehren aus Haimhausen, Amperpettenbach, Unterschleißheim, Dachau und Günding sicherten die Unfallstelle ab.

