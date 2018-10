AfD-Kandidat: „Ich bin kein Radikaler“

Christoph Steier, 26, will für die AfD in den Landtag einziehen. Er will aber auf keinen Fall als Ultra hingestellt werden. „Ich bin kein Radikaler.“, sagt er. Aber auch: „Selbst meine Familie steht nur in Teilen hinter mir“. Ein Porträt über den Kandidaten.

Dachau – Hoch aufgeschossen, Mehrtagesbart, stylische Brille, Trachtenjanker, Stehkragenhemd, ein sanftes Lächeln und ein leises Auftreten. Wer Christoph Steier, 26, den Landtagsdirektkandidaten der AfD, im Gespräch gegenüber hat, kann leicht zu der Ansicht gelangen, einen wohlerzogenen Spross aus dem Landadel zu treffen, der persönlich Schmerzen empfindet, wenn das beste Pferd im Stall des Vaters an einem Hufgeschwür leidet. Wer den jungen Postulanten hingegen im Wahlkampf vor breitem Publikum erlebt, beispielsweise als Vorredner von Beatrix von Storch im Adolf-Hölzel-Haus, der gelangt ganz sicher zu der Ansicht, einem schmerzfreien Wolf im Lodenfrey-Pelz zuzuhören.

Bei seinem Auftritt in Dachau-Ost sagte Steier Sätze wie „Die SPD ist die Sharia-Partei-Deutschland.“ Und er ließ sein Publikum glauben, dass es links-grün-versiffte Strukturen im Land gebe und dass viele Bahnhöfe im Landkreis Dachau „No-Go-Areas“ seien. Das sind Sprüche, wie sie auch Steiers Parteigenossen von Storch oder Alexander Gauland klopfen.

Wie die AfD-Granden möchte der AfD-Eleve schlicht und einfach Bilder im Kopf produzieren. Belege für seine Parolen? Keine! Intention: Ängste schüren und damit Verängstigte und Verärgerte ins Netz der Partei zu locken, die auf den Misthaufen der Demokratie gehöre, wie der ehemalige Vorsitzende der „Sharia-Partei-Deutschland“, Martin Schulz, im Bundestag zwischenrief.

An dieser Stelle sei gesagt: Es gibt im Landkreis Dachau an Bahnhöfen keine No-Go-Areas. „Wer das behauptet, muss Daten und Fakten liefern, sonst ist das grob fahrlässig“, sagt Wolfgang Hauner, Pressesprecher der für Bahnhöfe zuständigen Bundespolizei.

Das weiß auch Christoph Steier, aber es dürfte ihn nicht anfechten. Hat man die gewünschte Aufmerksamkeit geweckt, kann man getrost in den „War-nicht-so-gemeint-Modus“ schalten. Ein Behelf, zu dem alle Parteien greifen; die AfD allerdings greift weitaus öfter als die anderen unter die Gürtellinie. Auch Steier und sein Wahlkampfteam taten dies. Nachdem der Dachauer AfD-Ableger vor der Weichser Asylunterkunft ein Wahlplakat mit einem Foto von einem Feldkreuz samt der Aufschrift „Der Islam gehört nicht zu Bayern!“ aufstellte und es den zu erwartenden Trubel gab, meinte Steier: „Wir haben das Plakat nicht mit Absicht aufgestellt, dennoch stehe ich grundsätzlich zu der Aussage: Der Islam gehört nicht zu Bayern.“

Steier, in Dachau geboren, ledig und in Karlsfeld lebend, möchte aber auf keinen Fall als Ultra hingestellt werden. „Ich bin kein Radikaler. Für mich zählen die preußischen Tugenden wie Pünktlichkeit, Genauigkeit oder Zielstrebigkeit“, sagt er stattdessen. Und diese möchte er den Wählern weitervermitteln.

Zunächst versuchte dies Steier als junger Liberaler. Doch die „Heimatliebe“, die er in sich trage, „ist bei den Julis nicht rausgekommen“. Deswegen verließ er 2014 die FDP und schloss sich der AfD an. Der kräftige Schwenk nach rechts habe ihm allerdings im Job geschadet. Der gelernte Bankkaufmann und studierte Betriebswirtschaftler ist mittlerweile an einer Firma beteiligt, die Start-up-Unternehmen berät. „Weil ich bei der AfD bin“, so sagt er, „spüre ich oft Abneigung. Diese Leute lassen keine Toleranz zu.“ Die Abneigung „dieser Leute“ war auch ein Grund, warum Steiers Erscheinen in den sozialen Medien auffallend gering ist. Die Beiträge auf seiner Facebook-Seite: uralt, in Zeiten blitzschneller Posts. Die Infos auf der Homepage: spärlich in Zeiten großzügigen Zurschaustellens des Privaten. „Ich gehe lieber persönlich, bei einer meiner landkreisweiten Bürgersprechstunden, auf die Leute zu“, sagt der 26-Jährige, der in Sachen Social Media kein typischer AfD-Vertreter ist.

In Zeiten des Buhlens um die Gunst der Wähler „ist es schwierig, die Zielgruppe zu erreichen“, meint Steier. „Selbst meine Familie steht nur in Teilen hinter mir“, gibt er offen zu.

Wähler hin, Familie her, Christoph Steiers Chancen in den Landtag einzuziehen, stehen nicht schlecht. In der Oberbayern-Liste der AfD besetzt er einen hervorragenden Listenplatz vier.

Kurze Fragen, schnelle Antworten

Leberkäs oder Gemüseauflauf?

Leberkaas mid am guadn siassn Senf und frischn reschn Brezn.

Bier oder Wein?

Bier - aber nur Weißbier.

Anzug/Kostüm oder Kapuzenpulli?

In Bayern trägt man Tracht. Selbst beim Schlafen.

Alpen oder Anden?

In den Alpen war ich schon häufig und fühl mich da sehr wohl.

Nachrichten gedruckt oder digital?

Digital, denke da modern und umweltbewusst.

Wenn ich im Lotto gewinne, würde ich...

... mit meiner Familie teilen und auch an echte Bedürftige spenden.

Wenn ich einen Tag lang die Welt regieren dürfte, dann würde ich...

... versuchen die Welt sicherer und gerechter zu machen.

Wenn ich Musik höre, dann am liebsten von...

...Ludwig van Beethoven. Wunderschöne Symphonien und einmalige Ouvertüren. .

Mein Lieblingsplatz im Landkreis ist...

... bei mir zu Hause im Garten. .

Glück ist...

...wenn man gesund ist und das Leben in vollen Zügen genießen kann. .

Das wichtigste politische Anliegen in einer Twitter-Nachricht: Geld für Renten statt illegale Migranten. Konsequent abschieben. Sichere Grenzen. Wir wollen echte Sicherheit in unserem Bayern. Trauen Sie sich - wählen Sie AfD!

Zu den Porträts

Bis zur Landtagswahl stellen wir alle Direktkandidaten aus dem Stimmkreis Dachau vor. Die Reihenfolge der Veröffentlichung erfolgt zufällig und ist kein Ausdruck einer Gewichtung.