Dachauer Kreisrätinnen fordern: Mehr Frauen in die Parlamente!

Dachaus Frauen in der Kreispolitik haben sich zusammengetan. Parteiübergreifend fordern sie mehr Präsenz ihres Geschlechts in den Parlamenten. Ihren Appell wollen sie bei einer Podiumsdiskussion am 8. April untermauern.

Dachau – Im Dachauer Kreistag sitzen 44 Männer und nur 16 Frauen. Die Forderung nach mehr Frauen in diesem Organ beschäftigt die Kreisrätinnen Marese Hoffmann (Grüne), Marianne Klaffki (SPD) und Stephanie Burgmaier (CSU) schon lange. Als die Historikerin Anna Andlauer im Januar in Tel Aviv ihre viel beachtete Ausstellung über das Kinderzentrum in Kloster Indersdorf zeigte, waren auch die drei Kreisrätinnen nach Israel eingeladen. „Wir haben uns im Flieger nebeneinander gesetzt, um uns einmal in Ruhe über das Thema Frauen in Parlamenten zu unterhalten“, erinnert sich Burgmaier. Als die Kreisrätinnen wieder daheim landeten, war für sie klar: Wir wollen fraktionsübergreifend dafür sorgen, dass mehr Frauen Politik machen.

Hoffmann, Klaffki und Burgmaier holten anschließend auch noch die restlichen 13 Kreisrätinnen mit ins Boot. Ihr Credo: Zusammen sind wir verdammt stark. Passend zum Weltfrauentag am morgigen Freitag machten die 16 Politikerinnen ihre Fusion öffentlich.

„Wir arbeiten im Kreistag fraktionsübergreifend schon jetzt sehr gut zusammen“, so Burgmaier. Nun hätten sie und ihre Kolleginnen sich die Frage gestellt: „Wo kriegen wir die Frauen her?“ Dabei geht der Blick natürlich auf die Kommunalwahlen im kommenden Jahr. Man wolle „Anreize schaffen“, um auf eine ausgewogene Präsenz von Frauen auf den Listen hinzuwirken, so Burgmaier. Denn eines sei klar, ergänzt Klaffki: „Wenn mehr Frauen in den Parlamenten sind, wird auch die Themenauswahl vielfältiger.“

Initiatorin der weiblichen Allianz ist Marese Hoffmann. Die einzige weibliche Fraktionsvorsitzende im Kreistag geht sogar noch über die allgemeine Forderung ihrer Kolleginnen hinaus und regt weiblich/männliche Doppelspitzen in allen Kreistagsfraktionen an. Das Begehr sei ein erstes sichtbares Zeichen nach außen und wäre zeitnah umzusetzen, so Hoffmann. „Zum Schwur wird es kommen“, so Hoffmann, „wenn wir in Kürze einen entsprechenden, interfraktionellen Antrag zum Kreistag stellen.“ Dazu muss allerdings die Geschäftsordnung geändert werden. Doch Hoffmann glaubt, dass die Männer im Kreistag dem Antrag „wohlwollend“ gegenüberstehen. Ginge alles glatt, würde der Antrag bis Ende des Jahres behandelt werden. Und ab der neuen Legislaturperiode gäbe es dann die Frau-Mann-Doppelspitzen.

Kollegin Klaffki hat bei ihrer SPD diesbezüglich schon einmal vorgefühlt. Das Installieren einer Doppelspitze müsste innerhalb der Partei „keine hohe Hürde nehmen“, so die stellvertretende Landrätin.

Auch bei den männlichen CSU-Kreisräten sei die Reaktion auf das Verlangen der Kolleginnen positiv gewesen, sagt Burgmaier. So auch bei Fraktionschef Wolfgang Offenbeck. Er habe selbst zwei Töchter und kenne sich daher mit weiblicher Präsenz gut aus, so Burgmaier augenzwinkernd. Und dann gibt es noch einen weiteren männlichen Unterstützer: Landrat Stefan Löwl (CSU). „Ihn hatten wir bereits am Flughafen in Tel Aviv angesprochen“, so Hoffmann, „und er hat sich für unsere Vorstellungen erwärmt.“

Als erste Möglichkeit, um „Anreize zu schaffen“, wie es Burgmaier nennt, dient eine vom Landratsamt organisierte Podiumsdiskussion zum Thema am Montag, 8. April, um 19.30 Uhr in der Dachauer Kulturschranne. Männliche Gäste sind ausdrücklich willkommen.

In Loungeatmosphäre, so versprechen die Kreisrätinnen, soll bei „Ladies-Cocktails“ ausgiebig Zeit für lockere Gespräche sein. Unter anderem soll der Frage nachgegangen werden, wie Politik weiblicher werden kann. Zunächst werden Stephanie Burgmaier, Marianne Klaffki, Martina Purkhardt (Freie Wähler), Mechthild Hofner (ÖDP) sowie Ursula Kohn (anstelle ihrer verhinderten Parteikollegin Marese Hoffmann) sich austauschen. Danach, so verspricht Marianne Klaffki, „sollen sich in der nachgelagerten Diskussion natürlich auch die Männer einbringen“.