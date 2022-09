Alles im Wiesn Guglhupf: vom Frühstück bis zum Lounge-Flair

Endlich darf er sich wieder drehen: Der Wiesn Guglhupf. Das Café-Rondell ist wohl das speziellste kleine Oktoberfest-Zelt. Kulinarisch dreht sich hier alles um den namensgebenden bayerischen Lieblingskuchen. Das außergewöhnliche Angebot der „Café-Dreh-Bar“ bietet jede Menge süße Guglhüpfer. Das Backwerk gibt’s als Nuss-, Mohn- und Marmor-Guglhupf, mit Zwetschgen oder Eierlikör.

Als flache Alternative steht Flammkuchen auf der Karte. Diesen gibt es mit Lachs, Speck/Zwiebel oder Ziegenkäse/Ruccola/Balsamicocreme.Es guglhüpft das Schlemmerherz, wenn man sich dann noch beim Kaffee, Tee, einem Glaserl Wein oder Longdrink am 360-Grad-Erlebnis erfreuen und den Wiesnbesuchern beim Flanieren zuschauen kann. Bei schönem Wetter haben die Gäste ein Freiluft-Erlebnis, sinken die Temperaturen, schließen die Wirte die transparenten Rollos fürs kuschelige Flair.



Mit dem Open-Air-Almgarten und den Boxen mit Cabriodächern ist der Wiesn Guglhupf ‚die Alternative‘ zu Großzelten! Das Publikum: Madln, Buam und Szenegänger. Vom Frühstück über den Mittagstisch bis zur Lounge-Stimmung am Abend erfreut sich der Dreh-Tresen von früh bis spät großer Beliebtheit. Lustig geht’s an den Familien-Dienstagen genauso zu wie an ausgelassenen Abenden auf der Wiesn. Und das gibt’s nur hier: Happy Hour mit Sprizz! Schon mittags geht’s im Wiesn Guglhupf hoch her: Von Montag bis Donnerstag zwischen 12 und 14 Uhr (außer am 3. Oktober) wird jeder Sprizz drei Euro günstiger ausgeschenkt.

Wiesn-Geheimtipp: Für Burschen gibt´s Bierschnaps, für Madln steht Quittenlikör bereit und dieses Jahr neu der Scharfmacher mit Ingwer für alle. Die DACHAUER RUNDSCHAU und der Wiesn Guglhupf verlosen insgesamt zehn 20-Euro-Gutscheine. Wer einen gewinnen will, kann ab Montag, 19. bis Mittwoch, 21. September, das Gewinnspielformular ausfüllen. Stichwort ist „Der Wiesn Guglhupf“ und der eigene Familienname. Hier geht`s zur Gewinnspielteilnahme.