Amedia Hotel in Dachau stellt 36 Doppelzimmer für Ukrainer zur Verfügung

Landrat Stefan Löwl bedankt bei dem Hoteldirektor des Amedia Hotel & Suites Henning Michel. © pri

Das Landratsamt Dachau hat am 17. März bereits über 700 Personen registriert. Die meisten Kriegsflüchtlinge kommen in Privatunterkünften unter, allerdings ist dies nicht in allen Fällen möglich. Das Amedia Hotel & Suites Dachau in Dachau-Ost hat nun einen der drei Flügel ihres Gebäudes mit 63 Doppelzimmern dem Landratsamt zur Verfügung gestellt. Bis vorerst Ende April können dort Ukrainer untergebracht werden.

Landrat Stefan Löwl erklärte: „Für unsere Stabstelle EBI ist es aktuell relativ einfach zwei bis drei Personen privat unterzubringen. Problematisch wird es bei größeren Familien, bei älteren Personen, gegebenenfalls sogar mit Behinderung oder bei Flüchtlingen mit Haustieren. Daher ist es eine riesen Erleichterung, wenn wir Hotels als sofort verfügbaren Raum nutzen können.“ Bereits heute werden voraussichtlich die ersten 18 Personen im Hotel Amedia untergebracht.“



Eröffnet im August 2021, verfügt das Amedia Hotel & Suites über insgesamt 205 Zimmer und Suiten. 63 der 141 Doppelzimmer stellt das Hotel nun schnell und unbürokratisch für die Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Caterer Unique Star Hospitality GmbH werden die Flüchtlinge hier auch versorgt. Der Frühstücksraum und auch ein Aufenthaltsraum sind für die ukrainischen Gäste nutzbar.



Hoteldirektor Henning Michel erklärte: „Wir sind hier im Amedia Hotel in der Lage, uns schnell und flexibel an die neue Situation anzupassen. Wir verlegen die Rezeption und auch den Frühstücksbereich für unsere Geschäftsreisenden und können so allen hier Untergebrachten einen guten Service und viel Ruhe bieten.“



Bei einem Besuch besichtigte Landrat Stefan Löwl das neue Hotel der Amedia Gruppe und bedankte sich persönlich bei Hoteldirektor Henning Michel für das Angebot sowie die gute Zusammenarbeit.