Angekündigte Corona-Lockerungen lösen Sorge im Landkreis aus 

Inzidenz im Landkreis Dachau steigt an und nähert sich wieder der 2000er-Marke.

Die Inzidenz im Landkreis lag am 15. März, des Landratsamtes zufolge, bei 1.912,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen und steigt somit nach einer wochenlangen Stagnation wieder deutlich an. Am 15. März wurden dem Gesundheitsamt Dachau 2.972 Neuinfektionen gemeldet.

Bei den Kindern von sechs bis elf Jahren liegt die Inzidenz bei 3.251, bei der Altersgruppe von 16 bis 19 Jahren bei 3.170 und auch in der Gruppe der Bürger ab 60 Jahren steigt die Inzidenz auf über 1.000. Am 11. März tagte die Koordinierungsgruppe Pandemie mit Landrat Stefan Löwl in einer Videokonferenz. Alle Teilnehmer blicken vor dem Hintergrund der hohen Inzidenz, der nach wie vor geringen Impfquote und den deutlich ansteigenden Fallzahlen in den Kliniken mit Sorge in die nächsten Wochen. „Glücklicherweise sind die Intensivstationen in dieser Welle weniger belastet,“ berichtet Alexander von Freyburg, der Leiter der Notaufnahme am Helios Amper-Klinikum. „Wir haben aber nach wie vor insbesondere ältere, oft auch geimpfte Personen mit Vorerkrankung sowie zuletzt auch jüngere Patienten ohne Impfschutz“, fügte von Freyburg hinzu.

Zurzeit werden 37 Patienten im Alter von 56 bis 99 Jahren mit einer COVID-19-Infektion auf der Normalstation behandelt. Fünf Patienten im Alter von 59 bis 89 Jahren müssen intensivmedizinisch betreut werden. Vier Personen sind in der vergangenen Woche an den Folgen der Coronaerkrankung verstorben. Aus Sicht der lokalen Experten sind die angekündigten Lockerungen zu weitgehend. Besonders der Wegfall der Maskenpflicht wird nach Einschätzung der Experten das Infektionsgeschehen antreiben. Die Koordinierungsgruppe begrüßt daher die Entscheidung, die Übergangsfrist bis Anfang April zu nutzen und lokal Entscheidungsspielräume zu schaffen. Impftermine in den Impfzentren sind weiterhin unter www.impfzentren.bayer buchbar.



Montags und freitags impft die Johanniter-Unfallhilfe Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren an der Drive-Through Station am Karlsfelder See; dienstags bis donnerstags das Bayerische Rote Kreuz im Impfzentrum Dachau.



Die vierte Impfung wird von der StIKo für besondere Personengruppen (Menschen ab 70 Jahren, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie Beschäftigte in Medizin- und Pflegeeinrichtungen) drei Monate nach der Boosterimpfung empfohlen.