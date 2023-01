Beste Angebote und schönste Plätze in Ski amadé 

Österreichs größtes Skivergnügen ist bestens präpariert in die Wintersaison 2022/2023 gestartet: Mit einem Online Frühbucher-System, Ski amadé SENSATIONS, STAY Ski amadé und dem my Ski amadé Friends Club. ki amadé – das sind die schönsten Skigebiete in Salzburg und der Steiermark. Die fünf Regionen Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig und das Großarltal bieten zahlreiche Neuigkeiten und Angebote in der Wintersaison 2022/23. Wintersport-Fans stehen mit nur einem Skipass bis zu 760 Pistenkilometer, 270 moderne Lifte und 356 bestens präparierte Pisten mit beeindruckenden Bergpanoramen und vielfältigen Einkehrmöglichkeiten zur Auswahl.

Neu: Günstige Tickets mit dem Online Frühbucher-System.

Wer in der kommenden Saison früh und online bucht, wird mit einem besonders attraktiven Skipass-Preis belohnt. Und so funktioniert das neue System: Künftig gibt es mit dem Ski amadé Online Frühbucher-System für jedes Datum ein Kontingent an vergünstigten Mehrtages-Skipässen. Auch für Tagesskipässe gibt es an den meisten Daten die Chance, Tickets zum Frühbucherpreis zu kaufen. Und je früher man sich für das Skivergnügen entscheidet, desto höher ist die Chance auf ein vergünstigtes Ticket. Besonders Familien, die ihren Urlaub in der Regel längerfristig planen, können so von den attraktiven Preisen profitieren.

Neu: Zur ultimativen Bucket List mit den Ski amadé SENSATIONS



Ski amadé trägt den Titel „Österreichs größtes Skivergnügen“, denn es gibt hier eine große Auswahl an Angeboten, Erlebnissen und besonderen Momenten. Damit man im Urlaub auch wirklich nichts verpasst, bietet die Plattform Ski amadé SENSATIONS einen richtig guten Überblick. Und das schon vor dem Urlaub. Bei den Ski amadé SENSATIONS geht es um besondere Plätze, die man im Skiurlaub einfach gesehen oder erlebt haben muss. Dazu gehören unter anderem atemberaubende Ausblicke und Plattformen genauso wie Speedstrecken oder beispielsweise eine Klangpiste, die man auf keinen Fall verpassen sollte. Wer über Social Media seine Freunde am Urlaub teilhaben lassen möchte, bekommt die besten Tipps für Fotomotive, Fotopoints und viele weitere Vorschläge, die einfach „instagramable“ sind.

Neu: STAY Ski amadé – den Skiurlaub ressourcenschonend gestalten

Seit seiner Gründung gilt Ski amadé stets als Vorreiter in den jeweils aktuellen Fragen und Themen des Wintersports. Deshalb spielt das Thema Nachhaltigkeit und der achtsame Umgang mit den Ressourcen eine immer größere Rolle. Ski amadé setzt dabei auf einen offenen und ehrlichen Dialog mit seinen Gästen. Denn auch für viele Skibegeisterte wird dieses Thema immer wichtiger. Doch wie kann man den Skiurlaub möglichst nachhaltig gestalten und ist ein Skitag wirklich so umweltschädlich wie oft behauptet? Um einen möglichst ressourcenschonenden Urlaub geht es auf der Online-Plattform www.skiamade.com/stay. Ski amadé räumt dort mit so manchem Mythos rund um das Thema auf, informiert über Wissenswertes und gibt zahlreiche Tipps, was man selbst für einen nachhaltigeren Skiurlaub tun kann. Gegliedert sind die Informationen in folgende Bereiche, die für die Urlaubsplanung wichtig sind: Anreise und öffentliche Verkehrsmittel, umwelt-zertifizierte Unterkünfte, Skibus, regionale Kulinarik, Skipasskauf und Skiverleih.



„my Ski amadé Friends Club“: Das Bonusprogramm für treue Skiport-Fans



Österreichs größtes Skivergnügen gibt es mittlerweile seit über 20 Jahren, in denen sich eine starke Ski amadé-Community gebildet hat. Gerade nach den letzten beiden Skisaisonen – mit ihren pandemiebedingten Einschränkungen – möchte Ski amadé seinen treuen Gästen Danke sagen. Deshalb bieten die fünf Top-Skiregionen – Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig und das Großarltal – auch in diesem Jahr mit dem my Ski amadé Friends Club den Ski-Fans coole Angebote und zahlreiche Vorteile.



Als Clubmitglied erhält man eine eigene „Friends Card“, die als Skipass-KeyCard gilt und immer wieder von zuhause aus, jedes Mal aufs Neue mit dem gewünschten Skipass, aufgeladen werden kann. Zudem hält der Club für seine Friends exklusive Vorteile während der gesamten Skidestination parat – wie Partneraktionen und Skipässe. Im Falle einer Pistenrettung werden die Kosten übernommen (Ausnahme: Heli-Rettung). Vorteile bietet das Bonusprogramm übrigens auch neuen Skigästen, die sich online dafür anmelden können. Und neu in dieser Saison – auch Familien können vom Programm profitieren. Mit der FAMILY MEMBER CARD kommen alle Familienmitglieder in den Genuss von Clubvorteilen. Weitere Informationen zum my Ski amadé Friends Club und wie man sich anmelden kann, findet man unter: www.skiamade.com/my



Neue ausgewiesene Pistentouren-Routen

Für viele Skifahrer ist es eine schöne Bereicherung im Skiurlaub, bei einer Pistentour die Natur noch einmal anders und intensiv zu erleben. Allerdings ist dies auf den Pisten von Ski amadé meist nicht möglich, um Gefahrensituationen mit den abfahrenden Skigästen zu verhindern.

Deshalb gibt es für Skitourengeher in dieser Saison ein besonderes Angebot: Ski amadé hat in einer großen gemeinsamen Initiative mit den Seilbahngesellschaften insgesamt 28 ausgewiesene Aufstiegsspuren mit einer Skiabfahrtsmöglichkeit auf den präparierten Pisten geschaffen. Das sorgt nicht nur für zusätzliche Sicherheit auf den Pisten, sondern auch dafür, dass die Natur geschont wird. Die ausgewiesenen Pistentouren-Routen verhindern die Zerstörung von Jungwäldern und der Vegetation und garantieren die nötige Ruhe, die das Wild braucht. Integriert ist die Nutzung dieser 28 Pistentouren-Routen und Abfahrten im Skipass bzw. in den ALL-IN Cards.



Alle Informationen zu den Pistentouren-Routen in Ski amadé: www.skiamade.com/pistentouren-routen



